Журналисты узнали о причастности офицеров ФСБ к отравлению Навального: опубликовано важнейшее расследование

The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование, входе которого удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает The Insider.

Интересно, что в общей сложности в операциях по отравлению принимали участие 15 сотрудников ФСБ, причем 8 в отравлении Навального, которые оказались выходцами из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435) .

Причем, отравление в Томске после которого оппозиционер попал в немецкую клинику, было уже второй попыткой спецслужб РФ "нейтрализовать" оппозиционера. Буквально за два месяца до этого те же ФСБшники совершили покушение на оппозиционера в Калининграде и едва не убили при этом Юлию Навальную.

Известно, что участники этой "восьмерки" имеют разный бэкграунд — у кого-то медицинское образование, кто-то делал карьеру в армии, кто-то в спецназе ФСБ, есть и специалисты по химическому оружию. Ниже приведена краткая биография каждого из них.

Станислав Макшаков

Родился 25 марта 1966 года. Полковник, военный ученый, ранее работавший в Государственном институте технологии органического синтеза в закрытом военном городке Шиханы-1 (в/ч 61469). До официального прекращения российской программы химического оружия в 2017 году этот военный институт проводил исследования и разработки новых форм химического оружия, в том числе нервно-паралитических агентов типа "Новичок".

Олег Таякин ("Тарасов")

Родился 6 декабря 1980 года. Старший член группы по отравлению Навального, обычно координирующий действия других офицеров и работающий в основном из центрального офиса по адресу Академика Варги, 2а. Он служил на базе «Белый уголь» Службы специальных назначений ФСБ в Ессентуках, а также в в/ч 03523 Космических войск. В 2004 году он окончил Пироговскую медицинскую академию в Москве. До прихода в Институт криминалистики ФСБ работал врачом.

Алексей Александров («Фролов»)

Родился 16 июня 1981 года. В 2006 году окончил медицинский институт в Москве и работал врачом скорой помощи, а затем военным врачом, начал служить в ФСБ в 2013 году. Александров, по всей видимости, является ключевым оперативником, причастным к двум попыткам отравления Навального в 2020 году.

Иван Осипов ("Спиридонов")

Родился 21 августа 1976 года. Врач. Удалился из соцсетей в 2012 году, видимо, именно тогда он присоединился к ФСБ.

Константин Кудрявцев ("Соколов")

Родился 11 апреля 1979 года. Служил в войсковой части в Шиханах. До начала работы в Институте криминалистики ФСБ окончил Российскую академию военной химико-биологической защиты.

Алексей Кривощеков

Родился 11 апреля 1979 года. До прихода в ФСБ в 2008 году служил в Министерстве обороны.

Михаил Швец ("Степанов")

Родился 3 мая 1977 года. Он официально прописан по адресу «улица Трубецкая, 116, Балашиха» — это адрес Центра специальных операций ФСБ. Напомним, именно там, на базе ЦСН ФСБ в Балашихе тренировался Вадим Красиков (Соколов), непосредственно перед тем как отправился в Германию, где в августе 2019 года убил беженца Зелимхана Хангошвили. Телефонные метаданные показывают, что Швец часть своего времени проводит в лаборатории на улице Академика Варги, а часть — на базе ЦСН ФСБ.

Владимир Паняев

Родился 25 ноября 1980 года в Сердобске Пензенской области. До прихода в Институт криминалистики ФСБ работал в пограничной службе ФСБ, затем стал соучредителем компании по продаже антибактериальных ламп. Совпадение это или нет, но он живет в одном доме с Алексеем Навальным. После отравления его адрес регистрации был изменен на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке, 1.

При этом, отравители постоянно следили за Нальным, начиная с января 2017 года, совершив 47 поездок по тем е направлениям, что и Навальный.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального после неудачной попытки отравления «Новичком» пытались убить второй раз, когда он был в коме.