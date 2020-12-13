Российский журналист Алексей Венедиктов, подозревает, что публикацию в "The Times" про второе отравление Алексея Навального разместили спецслужбы России.

Такую мысль он высказал в своем Telegram-канале.

"Такое ощущение, что публикацию в воскресной Таймс разместили российские спецслужбы чтобы дискредитировать сам факт попытки отравления Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Отметим, Алексей Навальный родился в 1976 году. Навальный российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального после неудачной попытки отравления «Новичком» пытались убить второй раз, когда он был в коме.

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