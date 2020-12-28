Санкции ни при чем: названо условие, которое заставит Лукашенко уйти

Ни санкции, ни давление протестующих не заставят Александра Лукашенко уйти.

Такое мнение высказал "Телеграфу" политолог Андрей Окара.

Он отмечает, что Лукашенко уже не сможет жить, как до президентских выборов в августе, после которых по стране прокатилась волна протестов.

"Вопрос в том, сколько протянут он и белорусская экономика. Любые санкции, в том числе американские, болезненны, но не смертельны", - сказал Окара.

А вот "смертельным"для режима Лукашенко политолог называет отсутствие денег на содержание силовиков.

"На сколько этих денег хватит, столько Лукашенко и протянет. Когда деньги закончатся, и он закончится", - отмечает он.

Таким образом, по мнению Окары, давления со стороны народа и оппозиции для смены власти в стране недостаточно. Не помогут и изменения в Конституции.

Также далеко не последнюю роль играет поддержка Кремля.

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