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Санкции ни при чем: названо условие, которое заставит Лукашенко уйти

Санкции ни при чем: названо условие, которое заставит Лукашенко уйти
06:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Ни санкции, ни давление протестующих не заставят Александра Лукашенко уйти. 

Такое мнение высказал "Телеграфу" политолог Андрей Окара. 

Он отмечает, что Лукашенко уже не сможет жить, как до президентских выборов в августе, после которых по стране прокатилась волна протестов. 

"Вопрос в том, сколько протянут он и белорусская экономика. Любые санкции, в том числе американские, болезненны, но не смертельны", - сказал Окара. 

А вот "смертельным"для режима Лукашенко политолог называет отсутствие денег на содержание силовиков.

"На сколько этих денег хватит, столько Лукашенко и протянет. Когда деньги закончатся, и он закончится", - отмечает он. 

Таким образом, по мнению Окары, давления со стороны народа и оппозиции для смены власти в стране недостаточно. Не помогут и изменения в Конституции.

Также далеко не последнюю роль играет поддержка Кремля. 

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Пока смерть не разлучит вас": что ждет Лукашенко и смогут ли беларусы добиться его ухода.

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Андрей Окара.

Автор:

Телеграф
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