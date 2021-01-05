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Пленки Шеремета: обличитель высказался о сотрудничестве с Украиной

Пленки Шеремета: обличитель высказался о сотрудничестве с Украиной
09:21 Сегодня Телеграф Фото: youtube

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игоря Макара, который на данный момент находится в одной из стран Евросоюза, в декабре передал аудиозаписи КГБ Беларуси украинским силовым ведомствам, а также, готов лично свидетельствовать по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об это он рассказал "Общественном".

Пленки КГБ Беларуси

"Этот материал ко мне попал в 2012 году от моих анонимных источников из Комитета госбезопасности Республики Беларусь. В 2012 году я эту запись послушал и услышал там имя моего друга. Это Олег Алкаев (Олег Алкаев - бывший начальник Минского СИЗО, руководитель "расстрельной группы", которая выполняла смертные приговоры. Алкаев выехал из Беларуси в 2001, стал критиком режима Лукашенко. 2007 года Павел Шеремет издал книгу Алкаева "Расстрельная команда" - ред .). После чего я понял, что мне необходимо спасти ему жизнь", - рассказал Макар.

Он сначала передал записи американским спецслужбам, чтобы спасти жизнь Алкаева, и он сейчас жив. "Также благодаря этому остаются живыми Бородач и Дудкин (на записи собеседники также обсуждают екскомандира бригады спецназа Владимира Бородача и начальника отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина - ред.). Также планировалось и физическое устранение Андрея Суздальцева (российский политолог - ред.), Он жив. Но, к сожалению, Павла Шеремета уже с нами нет", - отметил экс-сотрудник белорусского спецназа.

"Делал запись мой анонимный источник, сейчас находится в Евросоюзе. Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза. И самое главное, что человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев (ексочильник КГБ Беларуси - ред.), Сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины", - сообщил он.

Сроки обнародования

"Эту запись я публиковал по причине того, что в этом году после выборов президента Беларуси в моей родной стране произошло то, о чем я даже не мог подумать. Я вижу, как народ восстал против этого диктаторского режима. Все эти избиения, зверства над собственным народом. Я понял, что именно сейчас как никогда необходима и важна моя поддержка. Именно поэтому я его опубликовал. И я, наверное, готов пожертвовать своей жизнью, чтобы для Беларуси все это прекратилось, диктаторский режим, и чтобы Беларусь стала свободной.

Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая. Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы не открыли глаза на все эти преступления, которые планировались, совершенные, в частности, убийство Павла Шеремета", - подчеркнул Макар.

По его словам, если бы в 2016-м году, когда Павла Шеремета взорвали, он опубликовал эти данные, он возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране.

Сотрудничество с Украиной

"Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное - чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи (украинским правоохранителям - ред.) Примерно в декабре.

Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза", - сказал бывший сотрудник КГБ Беларуси.

При этом он планирует прилететь в Киев. "Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", - отметил Игорь Макар.

Подробнее о том: Что же будет с подозреваемыми Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь после слива пленок по Шеремету, - читайте в материале "Телеграфа".

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Все по теме:

Украина, Беларусь, КГБ, Павел Шеремет, Игорь Макар, Пленки Шеремета.

Автор:

Телеграф
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