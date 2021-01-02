"Северный поток-2" бросил один из ключевых игроков

Крупнейшая компания по сертификации и классификации Det Norske Veritas (DNV) GL заявила, что не сможет выдать российскому газопроводу "Северный поток 2" сертификат соответствия, который необходим для начала его работы.

Об этом идет речь в заявлении компании, пишет РБК.

Причиной тому стало принятие в США ранее заветированного Трампом оборонного бюджета на 2021 год, которым в частности предусмотрено расширение санкций против российских газопроводов.

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта", - отметили в компании.

Также там сообщили, что DNV GL не сможет выдать сертификат после окончания работы над "Северным потоком 2".

После принятия оборонного бюджета в США, иностранные компании, предоставляющие услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода, получили 30 дней на то, чтобы выйти из проекта, иначе им грозят санкции.

Как сообщалось ранее, Россия завершила строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии.