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"Северный поток-2" бросил один из ключевых игроков

"Северный поток-2" бросил один из ключевых игроков
Обновлено 20:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Крупнейшая компания по сертификации и классификации Det Norske Veritas (DNV) GL заявила, что не сможет выдать российскому газопроводу "Северный поток 2" сертификат соответствия, который необходим для начала его работы. 

Об этом идет речь в заявлении компании, пишет РБК

Причиной тому стало принятие в США ранее заветированного Трампом оборонного бюджета на 2021 год, которым в частности предусмотрено расширение санкций против российских газопроводов. 

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта", - отметили в компании.

Также там сообщили, что DNV GL не сможет выдать сертификат после окончания работы над "Северным потоком 2". 

После принятия оборонного бюджета в США, иностранные компании, предоставляющие услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода, получили 30 дней на то, чтобы выйти из проекта, иначе им грозят санкции. 

Как сообщалось ранее, Россия завершила строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии.

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Все по теме:

Россия, Санкции, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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