Привет "Северному потоку 2": Сенат США разблокировал оборонный бюджет на 2021 год

Впервые за почти четыре года правления действующего президента США Дональда Трампа, Сенат смог преодолеть его вето и тем самым разблокировать оборонный бюджет на 2021 год.

Об этом сообщает AP.

За снятие вето Трампа проголосовал 81 законодатель, против - 13.

Сенатор от штата Род-Айленд Джек Рид, главный демократ в комитете Сената по вооруженным силам, ранее назвал вето Трампа от 23 декабря "прощальным подарком" президенту России Владимиру Путину и "куском угля для наших войск".

Трампу удалось на протяжении всего своего четырехлетнего срока обеспечить соблюдение партийной дисциплины в Конгрессе. Лишь немногие республиканцы были готовы публично выступить против него. Двухпартийная поддержка снятия вето на оборонный бюджет может свидетельствовать о падении влияния Трампа в последние недели его президентского срока.

Законопроект предусматривает около $740 миллиардов на военные программы и строительство инфраструктуры. Помимо того, в нем предусмотрено повышение зарплат военным на 3%.

Кроме того, в документе предусмотрено ужесточение санкций против российского газопровода "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", которые должны транспортировать российский газ в ЕС в обход Украины.