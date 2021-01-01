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Привет "Северному потоку 2": Сенат США разблокировал оборонный бюджет на 2021 год

Привет "Северному потоку 2": Сенат США разблокировал оборонный бюджет на 2021 год
22:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Впервые за почти четыре года правления действующего президента США Дональда Трампа, Сенат смог преодолеть его вето и тем самым разблокировать оборонный бюджет на 2021 год. 

Об этом сообщает AP.

За снятие вето Трампа проголосовал 81 законодатель, против - 13.  

Сенатор от штата Род-Айленд Джек Рид, главный демократ в комитете Сената по вооруженным силам, ранее назвал вето Трампа от 23 декабря "прощальным подарком" президенту России Владимиру Путину  и "куском угля для наших войск". 

Трампу удалось на протяжении всего своего четырехлетнего срока обеспечить соблюдение партийной дисциплины в Конгрессе. Лишь немногие республиканцы были готовы публично выступить против него. Двухпартийная поддержка снятия вето на оборонный бюджет может свидетельствовать о падении влияния Трампа в последние недели его президентского срока.

Законопроект предусматривает около $740 миллиардов на военные программы и строительство инфраструктуры. Помимо того, в нем предусмотрено повышение зарплат военным на 3%. 

Кроме того, в документе предусмотрено ужесточение санкций против российского газопровода "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", которые должны транспортировать российский газ в ЕС в обход Украины. 

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Все по теме:

Пентагон, Сенат США, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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