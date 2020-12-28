Путин достроил немецкую часть "Северного потока": что дальше

Прокладывание газопровода "Северный поток 2", которым Россия планирует доставлять газ в Европу в обход Украины, в исключительной экономической зоне Германии завершено.

Об этом РБК сообщили в компании-операторе газопровода Nord Stream 2.

Как отмечается укладка трубы возобновилась в начале декабря. До этого работы почти год были заморожены на фоне угрозы попадания под санкции США.

Сообщается, что в территориальных водах Германии осталось проложить лишь 2,6 км газопровода и этот участок не будет попадать под американские санкции.

Помимо этого остаются работы на участке длиной в 147 километров в исключительной экономической зоне Дании. Однако, когда там начнутся работы и какое судно будет этим заниматься, на данный момент неизвестно.

Морское управление Дании ранее предупредило моряков о работах над строительством газопровода в январе 2021 года.

Как сообщалось ранее, 24 декабря действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета, которым предусмотрено ужесточение санкции против компаний, работающих над "Северным потоком - 2".