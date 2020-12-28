Путин достроил немецкую часть "Северного потока": что дальше

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Обновлено 23:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Прокладывание газопровода "Северный поток 2", которым Россия планирует доставлять газ в Европу в обход Украины, в исключительной экономической зоне Германии завершено. 

Об этом РБК сообщили в компании-операторе газопровода Nord Stream 2. 

Как отмечается укладка трубы возобновилась в начале декабря. До этого работы почти год были заморожены на фоне угрозы попадания под санкции США. 

Сообщается, что в территориальных водах Германии осталось проложить лишь 2,6 км газопровода и этот участок не будет попадать под американские санкции. 

Помимо этого остаются работы на участке длиной в 147 километров в исключительной экономической зоне Дании. Однако, когда там начнутся работы и какое судно будет этим заниматься, на данный момент неизвестно. 

Морское управление Дании ранее предупредило моряков о работах над строительством газопровода в январе 2021 года.

Как сообщалось ранее, 24 декабря действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета, которым предусмотрено ужесточение санкции против компаний, работающих над "Северным потоком - 2". 

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Все по теме:

Германия, Россия, Дания, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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