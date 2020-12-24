Помощь украинцам под вопросом: Трамп напоследок забраковал оборонный бюджет США

В конце своего президентского срока Дональд Трамп решил наложить вето на оборонный бюджет США, предусматривающий ужесточение санкций против российского газопровода "Северный поток-2", а также помощь Украине.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что этот оборонный бюджет предусматривает повышение заработной платы военнослужащим США на 3% и более 740 миллиардов долларов на военные программы и строительство.

Теперь Конгрессу нужно предоставить достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето Дональда Трампа. Палата представителей готова голосовать в понедельник, 28 декабря, а Сенат - во вторник, 29 декабря.

Этот шаг Трампа вызвал быстрое осуждение, и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала его "актом ошеломляющего безрассудства, который наносит ущерб нашим войскам, ставит под угрозу безопасность и подрывает волю двухпартийного Конгресса".

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф, избежал критики Трампа, но назвал законопроект "абсолютно жизненно важным для национальной безопасности и войск США".

В своем послании палате представителей на вето Трамп процитировал эти возражения и заявил, что эта мера "не включает критически важных мер национальной безопасности, включает положения, не уважающие ветеранов и историю вооруженных сил США".