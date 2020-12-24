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Помощь украинцам под вопросом: Трамп напоследок забраковал оборонный бюджет США

Помощь украинцам под вопросом: Трамп напоследок забраковал оборонный бюджет США
Обновлено 08:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В конце своего президентского срока Дональд Трамп решил наложить вето на оборонный бюджет США, предусматривающий ужесточение санкций против российского газопровода "Северный поток-2", а также  помощь Украине.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что этот оборонный бюджет предусматривает повышение заработной платы военнослужащим США на 3% и более 740 миллиардов долларов на военные программы и строительство.

Теперь Конгрессу нужно предоставить достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето Дональда Трампа. Палата представителей готова голосовать в понедельник, 28 декабря, а Сенат - во вторник, 29 декабря.

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Этот шаг Трампа вызвал быстрое осуждение, и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала его "актом ошеломляющего безрассудства, который наносит ущерб нашим войскам, ставит под угрозу безопасность и подрывает волю двухпартийного Конгресса".

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф, избежал критики Трампа, но назвал законопроект "абсолютно жизненно важным для национальной безопасности и войск США".

В своем послании палате представителей на вето Трамп процитировал эти возражения и заявил, что эта мера "не включает критически важных мер национальной безопасности, включает положения, не уважающие ветеранов и историю вооруженных сил США".

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Все по теме:

США, Дональд Трамп, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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