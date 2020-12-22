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Россия ответила издевками и оскорблениями на санкции США

Россия ответила издевками и оскорблениями на санкции США
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Штаты ввели санкции против более сотни организаций и компаний Китая и России за сотрудничество с вооруженными силами обеих стран. Предприятиям ограничат продажу ряда американских товаров и технологий. 

Реакция России на такое решение не заставила себя долго ждать.

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев считает действия США "русофобией и глупостью".

По его словам, эти ограничения, "блокируют международный товарообмен и свободу торговли, устраняют возможных конкурентов".

"По сути, это злоупотребление понятием «национальная безопасность» в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии", - пишет Медведев на своей странице ВКонтакте.

Мы остановим этот трубопровод, - Госдеп США о "Северном потоке-2"

В свою очередь генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в комментарии РИА Новости, решил пошутить, что у Америки снова "заработал батут".

"Теперь, получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?" - заявил он.

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США, Россия, Санкции.

Автор:

Телеграф
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