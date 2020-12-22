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США приняли меры против России и Китая: под удар попали люди Путина, и это еще не конец

США приняли меры против России и Китая: под удар попали люди Путина, и это еще не конец
07:21 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В США вводятся санкции против более сотни организаций и компаний Китая и России за сотрудничество с вооруженными силами обеих стран. 

Об этом сообщили в Министерстве торговли США. В список входят 45 российских и 58 китайских организаций. 

Стоит отметить, что, в первую очередь речь идет об экспортных ограничениях.

В частности, среди российских организаций под санкции попали:

  • Минобороны,
  • Служба внешней разведки,
  • ракетно-космический центр «Прогресс»,
  • специальный летный отряд «Россия» (перевозит президента Владимира Путина),
  • Рособоронэкспорт,
  • предприятия корпораций «Ростех» и «Росатом»,
  • компании «МиГ»,
  • «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев»,
  • Объединенная авиастроительная корпорация, авиастроительная компания «Иркут» (производит истребители и другие самолеты) и другие. 

Среди китайских предприятий под санкции попали:

  • работающие с Госкорпорацией авиационных двигателей,
  • химическая лаборатория,
  • Национальное спутниковое метеорологическое бюро,
  • а также институт океанографии и прочие. 

При этом в Минторге США отметили, что это только первая часть списка.

Таким образом, для этих предприятий ограничат продажу ряда американских товаров и технологий. Теперь ни одна государственная компания США не может заключать контракты с этими компаниями и предоставлять им финансовую помощь; запрещены продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля. 

Читайте также в материале "Телеграфа": Новый президент США Джо Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса. 

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Все по теме:

Китай, США, Россия, Санкции.

Автор:

Телеграф
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