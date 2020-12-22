США приняли меры против России и Китая: под удар попали люди Путина, и это еще не конец

В США вводятся санкции против более сотни организаций и компаний Китая и России за сотрудничество с вооруженными силами обеих стран.

Об этом сообщили в Министерстве торговли США. В список входят 45 российских и 58 китайских организаций.

Стоит отметить, что, в первую очередь речь идет об экспортных ограничениях.

В частности, среди российских организаций под санкции попали:

Минобороны,

Служба внешней разведки,

ракетно-космический центр «Прогресс»,

специальный летный отряд «Россия» (перевозит президента Владимира Путина),

Рособоронэкспорт,

предприятия корпораций «Ростех» и «Росатом»,

компании «МиГ»,

«Гражданские самолеты Сухого», «Туполев»,

Объединенная авиастроительная корпорация, авиастроительная компания «Иркут» (производит истребители и другие самолеты) и другие.

Среди китайских предприятий под санкции попали:

работающие с Госкорпорацией авиационных двигателей,

химическая лаборатория,

Национальное спутниковое метеорологическое бюро,

а также институт океанографии и прочие.

При этом в Минторге США отметили, что это только первая часть списка.

Таким образом, для этих предприятий ограничат продажу ряда американских товаров и технологий. Теперь ни одна государственная компания США не может заключать контракты с этими компаниями и предоставлять им финансовую помощь; запрещены продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

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