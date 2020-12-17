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Четверг, 17.12.2020
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Мы остановим этот трубопровод, - Госдеп США о "Северном потоке-2"

Мы остановим этот трубопровод, - Госдеп США о "Северном потоке-2"
Обновлено 07:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Штаты продолжают активно бороться против строительства газопровода "Северный поток-2". В дальнейшем они готовы продолжать вводить санкции против связанных со строительством газопровода компаний.

К такому решению пришли в Госдепе США, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

Он отметил, что ведомство надеялось обойтись без новых санкций, однако они все же будут "будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект".

"Мы остановим этот трубопровод", - подчеркнул Робинсон.

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В свою очередь американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз, выступая на Атлантическом совете, заявил, что газопровод никогда не будет достроен: "Этот проект никогда не запустят, по этому газопроводу никогда не пойдет газ".

Также он добавил, что новые санкции будут касаться организаций, занимающимися страхованием и сертификацией газопровода и они помогут ать сигнал международным инвесторам.

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Все по теме:

США, Россия, Санкции, Госдеп США, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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