Дубинский пригрозил Зеленскому развалом "Слуги народа" и попросил о встрече

Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, против которого недавно США ввели санкции, заявил, что не собирается добровольно покидать партию, даже несмотря на предложение президента Владимира Зеленского, пригрозив развалом политического объединения и попросив о личной встрече с главой государства.

Такое решение Дубинский озвучил в своем видеообращении на YouTube.

"Никакого добровольного решения о выходе из фракции "Слуга народа" не будет. Если же такое решение нелогичное, незаконное, вопреки регламентам, будет принято в отношении меня фракцией, ну что ж, это будет решение, которое приведет фракцию к развалу", - сказал он, попросив Зеленского о личной встрече.

В свою защиту Дубинский напомнил о своем разговоре с президентом во время праздничного фуршета по случаю дня рождения Владимира Зеленского и заверил, что и дальше будет бороться за сохранность рейтинга президента и его фракции.

"Я буду системно бороться, чтобы сохранялся и ваш рейтинг и рейтинг "Слуги народа", что я успешно доказал, проведя успешную избирательную кампанию в Киевской области и набрав в три раза больше голосов, чем ваши прихлебатели в том же Киеве", - похвалился он.

Также он не без удивления заметил странность в прошедшем заседании, указав на сконцентированность главы государства на его персоне, а не на других более насущных вопросах.

"Вчера заседание (25 января, - Авт.) фракции было посвящено не тарифам, чего от нас требуют избиратели и люди на улицах (так называемый "тарифный Майдан", который прошел под стенами ОП, - Авт.), не решению проблем валютных заемщиков, не решению проблемы ФОПов, не повышению пенсий… оно было посвящено Александру Дубинскому", - отметил нардеп.

Подробнее о том, как на имидже Украины скажется скандал с санкциями против Дубинского, читайте в материале "Телеграфа": От санкций против Дубинского пострадает вся Украина, - политолог.