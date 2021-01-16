Дубинский удивил "патриотизмом" после неудачи в борьбе с санкциями США

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский, против которого США ввели персональные санкции из-за связей с украинским политиком Андреем Деркачом, расстроился из-за нежелания фракции "Слуги народа" собраться, дабы Дубинский смог объяснить свою позицию по этому вопросу. Причем расстроился настолько, что перешел в своих высказываниях на украинский язык.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Вместо того, чтобы заслушать мою доказательную позицию о беспочвенности данных санкций, и отреагировать на нее - глава фракции Арахамия зачем-то прячет голову в песок, и откладывает эту крайне необходимую, прежде всего, партии встречу", - написал он.

В конце поста Дубинский настаивает собрать фракцию "как можно скорее", но уже на украинском языке.

"Зволікання з проведенням позачергового засідання фракції на цю тему може привести до вкрай негативних наслідків у вигляді дискредитації як партії "Слуга народу", так і іі парламентської фракції і Президента України", - добавил он.

В сети тут же стали комментировать пост нардепа, указав, на то, что санкции США даже заставили Дубинского написать целый абзац на украинском языке.

Как сообщал "Телеграф", в Украине тут же начали обсуждать санкции США против Дубинского и людей Деркача, назвав их "первым ударом Байдена".