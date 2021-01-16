Скачать
Суббота, 16.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В стране невыученных уроков - каким будет образование в Украине после коронавируса
В стране невыученных уроков - каким будет образование в Украине после коронавируса
Украинцев теперь обязаны обслуживать на государственном языке: как люди встретили нововведение
Украинцев теперь обязаны обслуживать на государственном языке: как люди встретили нововведение
Больше больных детей и медиков, меньше выздоровевших: ситуация с коронавирусом в Украине на 16 января
Больше больных детей и медиков, меньше выздоровевших: ситуация с коронавирусом в Украине на 16 января
Шевченко вошел в топ-20 лучших тренеров десятилетия
Шевченко вошел в топ-20 лучших тренеров десятилетия

Дубинский удивил "патриотизмом" после неудачи в борьбе с санкциями США

Дубинский удивил "патриотизмом" после неудачи в борьбе с санкциями США
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский, против которого США ввели персональные санкции из-за связей с украинским политиком Андреем Деркачом, расстроился из-за нежелания фракции "Слуги народа" собраться, дабы Дубинский смог объяснить свою позицию по этому вопросу. Причем расстроился настолько, что перешел в своих высказываниях на украинский язык.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Вместо того, чтобы заслушать мою доказательную позицию о беспочвенности данных санкций, и отреагировать на нее - глава фракции Арахамия зачем-то прячет голову в песок, и откладывает эту крайне необходимую, прежде всего, партии встречу", - написал он.

В конце поста Дубинский настаивает собрать фракцию "как можно скорее", но уже на украинском языке.

"Зволікання з проведенням позачергового засідання фракції на цю тему може привести до вкрай негативних наслідків у вигляді дискредитації як партії "Слуга народу", так і іі парламентської фракції і Президента України", - добавил он.

В сети тут же стали комментировать пост нардепа, указав, на то, что санкции США даже заставили Дубинского написать целый абзац на украинском языке.

Как сообщал "Телеграф", в Украине тут же начали обсуждать санкции США против Дубинского и людей Деркача, назвав их "первым ударом Байдена".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 492

Все по теме:

Слуга народа, Александр Дубинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцев теперь обязаны обслуживать на государственном языке: как люди встретили нововведение
02 В Бельгии футболист забил феноменальный по красоте соло гол (видео)
03 Сбежавший из России учасник Евромайдана просит помочь ему купить жилье в Украине
04 Турист из Львова полтора дня блуждал в Карпатах во время сильной метели: детали спасения
05 Грехи не смывает: ПЦУ опровергла мифы о купании в проруби на праздник Крещения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турист из Львова полтора дня блуждал в Карпатах во время сильной метели: детали спасения
Турист из Львова полтора дня блуждал в Карпатах во время сильной метели: детали спасения
Под Киевом супермаркет угодил в скандал из-за армии России: провокация попала на видео
Под Киевом супермаркет угодил в скандал из-за армии России: провокация попала на видео
Кернес &quot;засветился&quot; в уголовном расследовании после смерти: детали скандала в Харькове
Кернес "засветился" в уголовном расследовании после смерти: детали скандала в Харькове
На Одесчине загадочно умерла девочка-подросток: полиция скрыла обстоятельства дела
На Одесчине загадочно умерла девочка-подросток: полиция скрыла обстоятельства дела
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь