Дубинский готовится к борьбе с санкциями США: стали известны первые шаги

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский просит собраться фракцию "Слуги народа", чтобы объяснить свою позицию по поводу введения санкций в отношении него со стороны США из-за вмешательства в американские выборы.

Об этом сообщает Telegram-канал klymenko-time и публикует обращение Дубинского к руководству фракции "Слуга народа".

"Нардеп Александр Дубинский готовится к войне с последствиями введенных против него санкций США. Во-первых, требует проведения заседания фракции "СН" по ситуации с санкциями против него", - сказано в сообщении.

В обращении Дубинский заявляет, что он стал жертвой "грязной провокации" оппонентов, а должностные лица США – жертвами украинских аферистов. По утверждению нардепа, его оппоненты сделали "лживый донос" на него в государственные учреждения США.

Кроме того, паблик сообщает, что нардеп экстренно переводит свой сайт на другой хостинг, потому что ранее он размещался, как видно по данным 2ip, в Штатах. Сайт сейчас не работает.

Также он сменил URL своего YouTube-канала (с youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg.), так как скорее всего Дубинский готовится к тому, чтобы юридически доказывать, что теперь это не его канал, а просто канал, на которой выходят видео с ним. И кроме того прямо сейчас меняет банковские реквизиты для поступления монетизации. Потому что YouTube не может платить человеку, который находится под санкциями США. Экономические отношения с ним запрещены.

Напомним, политолог Виктор Таран рассказал "Телеграфу", чем санкции США могут обернуться для нардепа и какие последствия для тех, кто покрывает политика.