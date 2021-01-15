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"Ребрендинг?" Сайт Дубинского перестал работать после ввода санкций США

"Ребрендинг?" Сайт Дубинского перестал работать после ввода санкций США
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф

Через несколько дней после того, как США ввели санкции против нардепа Дубинского, его сайт dubinsky pro перестал работать.

США ввели санкции 11 января против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы. Под санкции попал нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, который причастен к "пленкам Деркача".

15 января сайт Дубинский dubinsky pro перестал работать. На сайте размещалась политическая деятельность нардепа, его встречи и мероприятия с его участием.

Сайт Дубинский перестал работать

На данный момент Дубинский никак не комментирует отключение сайта, но на своей странице в Фейсбук анонсировал пресс-конференцию по поводу американских санкций.

"Всех, кто интересовался темой «санкций», приглашаю получить исчерпывающие ответы", - написал нардеп.

Пользователи комментируют отключение сайта и предполагают, что нардепа забанили и это только начало.

Сайт Дубинский перестал работать

Сайт Дубинский перестал работать

Напомним, как писал "Телеграф", известный банкир Сергей Фурс предположил, что из-за санкций Дубинского могут  удалить его страницы в Facebook, а также запретить открывать счета в банке.

А политолог Виктор Таран рассказал, чем санкции США могут обернуться для нардепа. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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США, Санкции, Александр Дубинский.
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