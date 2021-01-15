"Ребрендинг?" Сайт Дубинского перестал работать после ввода санкций США

Через несколько дней после того, как США ввели санкции против нардепа Дубинского, его сайт dubinsky pro перестал работать.

США ввели санкции 11 января против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы. Под санкции попал нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, который причастен к "пленкам Деркача".

15 января сайт Дубинский dubinsky pro перестал работать. На сайте размещалась политическая деятельность нардепа, его встречи и мероприятия с его участием.

На данный момент Дубинский никак не комментирует отключение сайта, но на своей странице в Фейсбук анонсировал пресс-конференцию по поводу американских санкций.

"Всех, кто интересовался темой «санкций», приглашаю получить исчерпывающие ответы", - написал нардеп.

Пользователи комментируют отключение сайта и предполагают, что нардепа забанили и это только начало.

Напомним, как писал "Телеграф", известный банкир Сергей Фурс предположил, что из-за санкций Дубинского могут удалить его страницы в Facebook, а также запретить открывать счета в банке.

А политолог Виктор Таран рассказал, чем санкции США могут обернуться для нардепа.