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Подарок Зеленскому: по всей Украине стартуют массовые акции против повышения тарифов, а СБУ "вяжет" организаторов

Подарок Зеленскому: по всей Украине стартуют массовые акции против повышения тарифов, а СБУ "вяжет" организаторов
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф фото: Кременчуцька газета

С начала года во многих регионах страны проходят акции протеста. Люди перекрывают международные трассы (Лубны), устраивают столкновения с полицией (Киев) и даже захватывают здания обладминистраций (Житомир). Недовольство граждан вызвано резкий скачкок цен на коммунальные услуги, стоимость которых повысилась с 1 января.

На понедельник, 25 января, в День Татьяны, в Украине анонсирован "тарифный Майдан", который по замыслу организаторов, должен охватить практически все уголки страны. Дата организации протестов выбрана неслучайно. Таким образом противники президента Владимира Зеленского хотят "поздравить" его с Днем Рождения, которое глава государства отмечает именно 25 числа.

По состоянию на 10 часов утра успели отметиться активисты в Кременчуге, которые во главе с депутатом местного горсовета Оксаной Поддубной пришли в здание мэрии с требованием отменить повышение тарифов.

Также на утро были анонсированы перекрытия дорог в Одесской области. Основанная массовая акция запланирована в Киеве на 13.30 под зданием Офиса Президента. Оттуда, по заявлению экс-нардепа Игоря Мосийчука, планируется автопробег к даче Владимира Зеленского.

Эхо "тарифного Майдана": чем закончится замораживание цен на газ

К встрече протестующих готовятся и силовики, которые усилили меры безопасности в правительственном квартале. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции  в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины и другими органами государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство. Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к властным учреждений. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

В то же время, по информации "Страна.юа", одновременно намечены акции протеста против роста тарифов около всех областных администраций. Часть акций должны также состояться во вторник, 26 января.

Ситуация вокруг "тарифных протестов" вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Ряд политиков и общественных деятелей прямо обвинили организаторов в политизации протеста ради раскачки ситуации в стране. Масла в огонь подлило задержание сотрудниками Службы Безопасности Украины жителя Херсонской области Эдуарда Коваленко, организатора местного "тарифного Майдана". СБУ инкриминирует задержанному сотрудничество с ФСБ и получение финансирования на "способствование распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного Майдана". Цель - дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране". Стоит отметить, что Эдуард Коваленко был осужден в 2017 году за попытки срыва мобилизации в 2015 году. В конце 2019 года его обменяли на украинских заложников в ОРДЛО и Российской Федерации.

Также на Telegram-канале "Источники Шаурмы Зеленского", со ссылкой "на источники в СБУ", сообщали что "на востоке страны на 25 января, ко дню рождения гаранта готовят неприятные сюрпризы, разведка недовольна от полученной информации. Судя по всему неизбежны провокации". Кроме того силовики "уже вычислили большинство организаторов "тарифного Майдана", за ключевыми организаторами, как говорят оперативники поставлены "ноги" и "уши". Данные о главарях и активистах почти собраны".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Владимир Зеленский, тарифные Майданы, день рождения Зеленский.
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