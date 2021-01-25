Президенту - 43: что известно о семье и карьере Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 25 января, в день Татьяны, празднует свой 43-й День рождения.

Об этом он написал в своем Instagram, выложив фото из спортзала.

"7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе", - подписал снимок он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

В честь день рождения Зеленского "Телеграф" решил собрать важные моменты из биографии украинского президента.

Владимир Зеленский Украины родился в Кривом Роге в семье домохозяйки и кандидата технических наук, профессора и заведующего кафедры информатики.

В детстве Зеленский мечтал стать дипломатом и даже готовился к поступлению в МГИМО. Но позже отдал документы в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, на юридический факультет.

В студенческие годы Зеленский увлекся игрой в КВН, как сообщают некоторые СМИ, в то же время он создал театр миниатюр "Беспризорник". Со временем его пригласили в легендарную криворожскую команду КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".

Позже Зеленский вместе с Денисом Манжосовым, Юрием Краповым и Александром Пикаловым ушли создали в 1997 году собственный проект "95-й квартал". Здесь Зеленский раскрылся не только как актер, но и как автор текстов.

Владимир стал в ней не только капитаном и актером, но и автором большинства номеров. С 1999 по 2003 год команда "95-й квартал" выступала в Высшей лиге КВН.

В конце 2003 года телеканал "1+1" предложил талантливым ребятам сделать серию концертов, состоящих из лучших номеров команды. Так, в 2004 году команда начала готовить проект, параллельно снимаясь в разнообразных телепередачах. В частности, тогда Зеленский вел кулинарное шоу "Мистер Кук".

В 2005 году на телеканале "Интер" стартовало телешоу "Вечерний квартал". Спустя время, команда "95-й квартал" стала студией "Квартал-95", владельцами которой стали Владимир Зеленский, Борис Шефир и Сергей Шефир.

Студия выпустила несколько готовых телепроектов "Вечерний квартал", "Бойцовский клуб" и "Украина, вставай". Кроме этого, ее авторы создали сценарии для передач "Песня года" и "Полундра", мюзиклов "За двумя зайцами", "Три мушкетера", "Очень новогоднее кино" или ночь в музее", а также фильмов и многочисленных корпоративов.

В 2008 году Зеленский снялся в кино, снявшись в роли стоматолога Игоря в полнометражном фильме "Любовь в большом городе", снятом по сценарию все той же "Студии Квартал-95". В 2010 году вышло продолжение "Любовь в большом городе-2". В 2012 году стартовало новое шоу "Красное и Черное", в котором Владимир стал ведущим. В том же году состоялась премьера фильма "Ржевский против Наполеона", где Владимир сыграл самого Наполеона Бонапарта.

Также актер снялся в римейке "Служебный роман. Наше время", где он сыграл Анатолия Новосельцева.

8 марта 2012 года на экраны вышел фильм "8 первых свиданий", где он сыграл главную роль, а в 2014 году снова предстал в образе стоматолога в очередной ленте "Любовь в большом городе-3". А в 2015 году вышел фильм "8 первых свиданий", где Владимир также сыграл главную роль. В 2018 году Зеленский сыграл одну из главных ролей в фильме "Я, ты, он, она".

Естественно, нельзя не вспомнить про роль будущего президента в сериале "Слуга народа", которая стала для Зеленского пророческой. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2015 года, а заключительный, судя по всему, третий сезон начался 27 марта 2019 года.

Президентские выборы-2019

31 декабря 2018 года Владимир Зеленский сообщил, что собирается принять участие в президентских выборах.

31 марта 2019 года состоялся первый тур президентских выборов, победу в котором одержал Зеленский, набрав 30,24 % голосов — почти вдвое больше, чем Петр Порошенко. Оба кандидата прошли во второй тур выборов, которые были назначены на 21 апреля.

Во втором туре выборов Зеленский набрал, согласно окончательным результатам ЦИК Украины, 73,22 % голосов (за него проголосовали 13,5 млн избирателей). Таким образом, Владимир Зеленский стал избранным президентом Украины.

Личная жизнь

С 2009 года Зеленский женат на Елене Зеленской (Кияшко), которая в 2004 году родила ему дочь Александру, а в 2013 году — сына Кирилла.