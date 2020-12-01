Предприниматели перекрыли движение в центре Киева: что происходит у стен Рады (видео)

Под стенами Верховной Рады Украины организовали митинг нескольких тысяч физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПов), которым Владимир Зеленский пообещал выплаты в размере 8 тысяч гривен.

Отмечается, что митингующие перекрыли движение улицы Грушевского.

Они требуют принять законопроекты №3853-1, №3853-2 и №3993, предусматривающие упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмену кассовых аппаратов.

ФОПовцы выступают против альтернативного законопроекта №4313-д, предусматривающий отсрочку на год введения кассовых аппаратов.

Правопорядок контролируют работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы МВД.

Представители Нацполиции проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий.