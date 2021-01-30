"Сомнительная победа": журналист озвучил свежие итоги голосования "слуг народа" за исключение Дубинского

Народные депутаты "Слуги народа" собрали 195 подписей в поддержку исключения Александра Дубинского из фракции.

Такую информацию озвучил журналист Максим Назаров в своем Телеграм-канале.

"На данный момент за исключение Александра Дубинского из фракции собрали 195 голосов. Сомнительная победа президента, очень сомнительная", - написал он.

Для исключения депутата из фракции необходимо 70% голосов. По состоянию на 30 января, в "СН" состоит 246 депутатов, о чем говорится на сайте Рады.

Таким образом, для исключения нардепа необходимо собрать 173 голоса.

Вопрос об исключении Дубинского подняли после введения против него санкций США.

Во время съезда фракции, 25 января, президент Владимир Зеленский дважды порекомендовал Дубинскому покинуть партию.

Сам Дубинский заявил, что покидать партию не собирается. А позже и вовсе сообщил, что его исключение может привести к развалу фракции.