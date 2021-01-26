Дубинский vs Зеленский: почему в конфликте проиграют все, включая Коломойского

В Украине накаляется ситуация вокруг народного депутата из "Слуги народа" Александра Дубинского. Недавно США ввели против него санкции, что бросает тень на всю провластную политсилу. На предложение президента Владимира Зеленского покинуть ряды фракции Дубинский ответил отказом. Чего ожидать от скандального депутата в дельнейшем и как поступить команде президента? Ситуацию проанализировал для "Телеграфа" политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий.

«Думаю, что с решением по Дубинскому «слуги» будут затягивать максимально. Сейчас им нужны голоса всех для принятия ряда важных законов, для повторного голосования за Витренко, которого пытаются сделать полноценным (без врио) главной Минэнергетики. Возможно, в зависимости от исхода этих голосований и решат, исключать ли Дубинского из фракции», – считает Алексей Голобуцкий.

По его мнению, Дубинский пошел в атаку – всё громче говорит о «соросятах», которые якобы его подставили, открыто перечит президенту – потому что получил некий карт-бланш от стоящего за ним Коломойского.

«Оба понимают, что терять уже нечего. Если американцы взялись, то бить будут по полной… Но стратегически Коломойский уже проиграл. Украина очень зависит от США. И если те решились взяться за Дубинского, Коломойского иже с ними, это уже необратимые процессы», – отмечает политтехнолог.

Впрочем, проиграл и Офис президента. Любое его решение будет бить по власти, отмечает Алексей Голобуцкий.

«Изгнать Дубинского, начать расследование касательно его участия в презентации «пленок Деркача» – значит получить еще больший раскол и без того на ладан дышащего монобольшинства. Ничего не делать, играть в дурачка типа «Выходи из фракции!» – «Не выйду!» – с США так не прокатит… Всё это точно не добавляет Зеленскому очков в глазах новой американской администрации, – говорит эксперт. – Впрочем, президент и его Офис проиграли еще полтора года назад… Имея огромную поддержку, Зеленский ничего тогда не сделал, чтобы избавиться от олигархов. Ресурсов у него своих нет, он не смог даже команду создать. Не зная глобальных процессов, превратился в итоге в марионетку тех или иных олигархических групп, которые решают свои вопросы».

Алексей Голобуцкий сравнивает ситуацию конфликт Зеленский-Дубинский с подобной историей, которая возникла в Раде прошлого созыва между тогда еще президентом Петром Порошенко и экс-нардепом Сергеем Лещенко.

«Что Дубинский, что Лещенко, находясь во фракции президентской партии, фактически, послали президента, – отмечает политтехнолог. – Так что ситуация не уникальна. И крайне неприятна для Зеленского, который не может поставить на месте депутатов в монофракции. Всё потому что сформировалось слишком много центров принятия решений. Это и Офис президента, и олигархические группы как в самой фракции, так и вне ее… Люди вокруг Зеленского заняты борьбой друг с другом, «подставами» друг друга. Решили, что «барину» будет не до этого пару месяцев, а они порешают свои вопросы. С Коломойским или с кем-то еще».

Сам Дубинский точно не уйдет, уверен эксперт. Так что впереди, скорее всего, его изгнание и очередной кризис внутри «слуг».

«Не исключаю, что вокруг него Коломойский будет создавать новую партию, – говорит Алексей Голобуцкий. – Этакий лайт-вариант. Не такой запятнанный в плане репутации, как ОПЗЖ и не такой безликий, как «Слуга народа». Будет бороться за электорат Зеленского, делая ставку на защиту русскоязычных, на социалку… Последние опросы показывают, что рейтинг «зеленых» (и президента, и партии) стремительно падает. А потому высока вероятность досрочных выборов».

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