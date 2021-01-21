Геннадий Москаль: К власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться не хотят

Бывший губернатор Закапатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль прокомментировал для «Телеграфа» игры с тарифами на ЖКУ. Напомним, что после массовых протестов правительство «вручную» снизило тарифы на газ, а также уменьшило стоимость его распределения.

«Наши Кабмин и президент подписывают всё, чтобы получит кредиты. А когда получили - забывают, что подписали. В том числе, что обязались ввести рынок газа и отказаться от ручного управления, - отмечает Геннадий Москаль. - Нужно быть последовательными. Или отказываться от услуг МВФ, как это сделала та же Венгрия. Или, если уже взяли на себя определенные обязательства, выполнять их. А то народ поднял крик-шум, перекрывает улицы, дороги, проводит митинги. И власть тут же: «Ой, всё будем снижать!» Мечемся из одной крайности в другую».

По мнению Геннадия Москаля, временно снижение тарифов (не выше 6,99 грн за куб газа) ситуацию не разрешит.

«Да и выглядит это, будто «суперскидка» в супермаркете. Ведь это 7, а не 6. Что вы голову морочите? Между тем, десятки компаний в Украине и так предлагают газ по 7,15 грн за куб - без всяких постановлений и т.д. Без шума-крика… Почему происходит то, что происходит? Потому что к власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться этому не хотят. При чем тут Фирташ, Ахметов, Коломойский, на которых некоторые кивают. Кто у нас управляет страной? Президент, Кабмин. С них и спрос, - уверен Геннадий Москаль. - Они взяли перед МВФ обязательства, что у нас не будет регулирования цен. Что будет рынок. Не задумываясь, что мы не готовы к рыночным отношениям. И что прежде, чем делать «рыночные цены» и «рыночные тарифы», следует поднять жизненный уровень населения. Чтобы люди могли платить за это. А у нас поднимают всё, что угодно, кроме экономики и жизненного уровня украинцев».

Ранее директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский в комментарии "Телеграфу" объяснил, почему Кабмину пришлось вмешаться в историю с ценами на газ и спрогнозировал, что будет дальше.

Напомним, врио министра энергетики Юрий Витренко на днях предложил разблокировать закупки газа напрямую из России.

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип специально для "Телеграфа" проанализировал эту инициативу и указал на важные моменты, которые мешают ее реализации.