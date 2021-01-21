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Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи
Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи
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Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи

Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи
07:17 Сегодня Телеграф

Ряд украинских соцсетей и Телеграмм-каналов разгоняет информацию, что мэр Киева Владимир Кличко якобы активно готовится к президентской кампании. В том числе – обговаривает ее с олигархами, включая представителей Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа. Мол, Владимиру Зеленскому точно недолго осталось рулить страной, а потому нужно быть готовым к досрочным выборам главы государства. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал «Телеграфу», может ли Зеленский уйти досрочно, а Кличко – пойти в президенты.

«Несистемный человек, который попадает в политику, принимает непрогнозируемые решения, которые иногда и с точки зрения здравого смысла не пояснишь, - отмечает Виталий Бала. – Те, кто прошел определенный путь, знают правила, которые нельзя нарушать. Не делают таких эпатажных, эффектных шагов, как несистемные политики. Зато делают эффективные. Несистемные же люди, приходя во власть, начинают не выполнять свои обязанности (потому что не умеют), а – лишь пользоваться правами, которые дает их пост. В том числе - нарушая даже неписанные правила. И им очень тяжело уходить. Несмотря на то, что пост они получили в каком-то роде «на дурняк» (без долгого пути к нему, без системной борьбы за свои ценности), привыкают к нему быстро. И не хотят уходить из власти. Так было и с Дональдом Трампом, который не признал поражения – и видим, к чему привели такие действия… Так, думаю, обстоит дело и с Зеленским».

Виталий Бала

При этом политолог подчеркивает, что тот же несистемный Трамп до того, как стать президентом, имел огромный опыт в бизнесе. И сильную волю.

«У Зеленского бизнес-опыт тоже был, но не таких размеров. А вот с волей, со стержнем – совсем плохо, - считает Виталий Бала. – Своей воли у него, с моей точки зрения, нет. Скорее – воля его окружения. Но держаться за власть он будет изо всех сил. В том числе – стараниями всё того же окружения, которое при таком слабом президенте имеет карт-бланш на любые действия. И пока ближайшее окружение будет заинтересовано в Зеленском-президенте, он не уйдет досрочно… Олигархам или тем, кого мы так называем, нужен слабый президент».

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Комментируя слухи о видах Виталия Кличко на президентство, эксперт не исключил, что и такой слабый (в смысле профессионализма, опыта) глава государства будет интересен олигархам. А потому не исключил, что некие консультации в этом направлении ведутся.

«Виталий Кличко, вероятно, может взять участие в президентских выборах. И даже претендовать на победу. Я не вижу для олигархов проблем попытаться разыграть такую карту, - говорит Виталий Бала. - Решат ли они «уйти» Зеленского досрочно – зависит от социологии. Если замеры покажут, что Кличко сможет, условно говоря, в 2022 году, «перебить» Зеленского, соответствующие силы сделают все, чтобы прошли досрочные выборы. Но пока я не вижу тенденций, которые говорили бы о том, что Зеленский готов добровольно уйти в отставку досрочно».

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Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань считает, что Зеленский проигрывает на политическом поле более опытному главе МВД Арсену Авакову.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Виталий Кличко, Выборы, Виталий Бала, Досрочные выборы, Владимир Зеленский.
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