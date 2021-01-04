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Аваков умело обыгрывает Зеленского и дает ему сигнал о неприкосновенности, - Алексей Гарань

Аваков умело обыгрывает Зеленского и дает ему сигнал о неприкосновенности, - Алексей Гарань
12:07 Сегодня Телеграф Фото: pravda.com.ua

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что из печати вышла его новая книга, которая называется "2014. Мгновения харьковской весны" ("2014. Миттєвості харківської весни"). Она посвящена событиям "русской весны" 2014 года в Харькове, когда сепаратисты пытались создать "ХНР" и захватили здание Харьковской облгосадминистрации. На вопрос "Телеграфа" о появлении этой книги, а также о том, возможен ли риск повторения событий весны 2014-го в 2021 году (учитывая слабость центра и всё более самостоятельные регионы), отвечал политолог Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

«Деятельность Авакова довольно противоречива. Но в 2014 году он сыграл свою позитивную роль. В том числе в создании добробатов, в реакции на «русскую весну» в Харькове, - отмечает Алексей Гарань. – Следует признать, что Аваков тогда сориентировался, как лучше организоваться и дать отпор».

В то же время, признался эксперт, его удивляет, как государственные мужи находят время для написания книжек.

«Тем более, - подчеркивает Алексей Гарань, - когда реформа той же полиции фактически остановилась и повернулась вспять… Деятельность правоохранителей выглядит весьма проблематично. Достаточно вспомнить то же «дело Шеремета» (речь о журналисте "Украинской правды" и "Радио Вести" Павле Шеремете, который погиб в Киеве от взрыва утром 20 июля 2016 года, и по делу которого очень небесспорно были задержаны врач и волонтер Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь и музыкант, участник АТО Андрей Антоненко, известный как Riffmaster. – Авт.), в которое оказались вовлечены не только МВД, но и генпрокурор с президентом…».

По мнению профессора, Аваков всячески доказывает свою незаменимость.

Алексей Гарань

«Он как бы говорит президенту Зеленскому – я вам нужен… Я - человек, который может контролировать ситуацию. И лучше меня не трогать… И в этом смысле выход книжки о событиях 2014-го – очередной сигнал для Зеленского, - считает Алексей Гарань. – Кстати, сам Аваков где-то переигрывает президента как прекрасный пиарщик. Он умело расставляет на разные посты людей, которые подчеркивают его важность и нужность».

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Говоря о победе над «русской весной» 2014-го, дело тут, по словам эксперта, не только в Авакове и даже не в местных элитах, которые не поддержали идею мифической "Новороссии", но и в настроениях украинцев.

«В общественном мнении идея сепаратизма не нашла поддержки, - подчеркивает Алексей Гарань. – Наибольшую поддержку она нашла в Луганской и Донецкой области. И то, опрос КМИС в апреле 2014 г. показал, что 70% в Донбассе ее не поддержали. В Харьковской области поддержка сепаратизма составляла 16%, на юге - лишь 5-7%. Путин думал, что если люди говорят на русском языке, то идея сепаратизма сработает. Но он ошибался».

Эксперт акцентирует, что угрозы, к сожалению, остаются…

«Зеленский в 2019-м победил почти во всех регионах. Но за год серьезно потерял поддержку. Основная причина - неэффективная позиция власти практически по всем вопросам. Столкнувшись с проблемой падения рейтинга, растаскивания его оппонентами, Зеленский пытается опираться на «проверенные кадры профессионалов». Те же назначения бывших регионалов Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА, а Василия Хомы – Сумской ОГА говорят сами за себя, - считает Алексей Гарань. – Впрочем, можно вспомнить, что в 2014-м произошел раскол Партии регионов на Оппозиционный блок, ОПЗЖ, Наш край, местные партии… Это создает возможности для Киева маневрировать. Вопрос в том, хватит ли ума у центральной власти объединиться ради стратегического подхода к тем, кто точно – не за «русский мир». Что важнее для Зеленского – не допустить пророссийские проекты (ОПЗЖ иже с ней) к власти или продолжить войну с условным «главным врагом» - не Путиным, а попередником. Как по мне, важны именно прагматические коалиции, которые не допустят представителей ОПЗЖ во власть».

Ранее «Телеграф» рассказывал, что после смерти Геннадия Кернеса Аваков усилил влияние в Харькове.

Автор: Андрей Питонов

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Арсен Аваков, Алексей Гарань, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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