Аваков умело обыгрывает Зеленского и дает ему сигнал о неприкосновенности, - Алексей Гарань

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что из печати вышла его новая книга, которая называется "2014. Мгновения харьковской весны" ("2014. Миттєвості харківської весни"). Она посвящена событиям "русской весны" 2014 года в Харькове, когда сепаратисты пытались создать "ХНР" и захватили здание Харьковской облгосадминистрации. На вопрос "Телеграфа" о появлении этой книги, а также о том, возможен ли риск повторения событий весны 2014-го в 2021 году (учитывая слабость центра и всё более самостоятельные регионы), отвечал политолог Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

«Деятельность Авакова довольно противоречива. Но в 2014 году он сыграл свою позитивную роль. В том числе в создании добробатов, в реакции на «русскую весну» в Харькове, - отмечает Алексей Гарань. – Следует признать, что Аваков тогда сориентировался, как лучше организоваться и дать отпор».

В то же время, признался эксперт, его удивляет, как государственные мужи находят время для написания книжек.

«Тем более, - подчеркивает Алексей Гарань, - когда реформа той же полиции фактически остановилась и повернулась вспять… Деятельность правоохранителей выглядит весьма проблематично. Достаточно вспомнить то же «дело Шеремета» (речь о журналисте "Украинской правды" и "Радио Вести" Павле Шеремете, который погиб в Киеве от взрыва утром 20 июля 2016 года, и по делу которого очень небесспорно были задержаны врач и волонтер Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь и музыкант, участник АТО Андрей Антоненко, известный как Riffmaster. – Авт.), в которое оказались вовлечены не только МВД, но и генпрокурор с президентом…».

По мнению профессора, Аваков всячески доказывает свою незаменимость.

Алексей Гарань

«Он как бы говорит президенту Зеленскому – я вам нужен… Я - человек, который может контролировать ситуацию. И лучше меня не трогать… И в этом смысле выход книжки о событиях 2014-го – очередной сигнал для Зеленского, - считает Алексей Гарань. – Кстати, сам Аваков где-то переигрывает президента как прекрасный пиарщик. Он умело расставляет на разные посты людей, которые подчеркивают его важность и нужность».

Говоря о победе над «русской весной» 2014-го, дело тут, по словам эксперта, не только в Авакове и даже не в местных элитах, которые не поддержали идею мифической "Новороссии", но и в настроениях украинцев.

«В общественном мнении идея сепаратизма не нашла поддержки, - подчеркивает Алексей Гарань. – Наибольшую поддержку она нашла в Луганской и Донецкой области. И то, опрос КМИС в апреле 2014 г. показал, что 70% в Донбассе ее не поддержали. В Харьковской области поддержка сепаратизма составляла 16%, на юге - лишь 5-7%. Путин думал, что если люди говорят на русском языке, то идея сепаратизма сработает. Но он ошибался».

Эксперт акцентирует, что угрозы, к сожалению, остаются…

«Зеленский в 2019-м победил почти во всех регионах. Но за год серьезно потерял поддержку. Основная причина - неэффективная позиция власти практически по всем вопросам. Столкнувшись с проблемой падения рейтинга, растаскивания его оппонентами, Зеленский пытается опираться на «проверенные кадры профессионалов». Те же назначения бывших регионалов Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА, а Василия Хомы – Сумской ОГА говорят сами за себя, - считает Алексей Гарань. – Впрочем, можно вспомнить, что в 2014-м произошел раскол Партии регионов на Оппозиционный блок, ОПЗЖ, Наш край, местные партии… Это создает возможности для Киева маневрировать. Вопрос в том, хватит ли ума у центральной власти объединиться ради стратегического подхода к тем, кто точно – не за «русский мир». Что важнее для Зеленского – не допустить пророссийские проекты (ОПЗЖ иже с ней) к власти или продолжить войну с условным «главным врагом» - не Путиным, а попередником. Как по мне, важны именно прагматические коалиции, которые не допустят представителей ОПЗЖ во власть».

Ранее «Телеграф» рассказывал, что после смерти Геннадия Кернеса Аваков усилил влияние в Харькове.

Автор: Андрей Питонов