Зеленский - болезненно обидчивый: что стоит за увольнением Кривоноса и отстранением Тупицкого

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. А также уволил генерала Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Эти решения проанализировал для «Телеграфа» эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

«Скажем откровенно, что эти решения Зеленского – субъективные и эмоциональные. Более того – по Тупицкому еще и неправомерное решение. Даже приостановка полномочий судьи КСУ указом президента – это вмешательство деятельность другой ветви власти, - подчеркивает эксперт. – Так мы дойдем до того, что с президентом придется утрясать отпуска и больничные… Правовой нонсенс».

По мнению Виктора Бобыренко, указ Зеленского касательно Тупицкого будет неприятным прецедентом.

«Да, против Тупицкого есть подозрения, в том числе уголовного характера. Да, я негативно оценивают решение КСУ по е-декларациям. Но это точно не выход – на одно неадекватное решение отвечать другим. Фактически происходит узурпация власти. К тому же, Украина выпадает из правового поля, - подчеркивает эксперт. - Кому это на пользу? Только нашим врагам за поребриком».

Касательно увольнения генерала Кривоноса президент, по словам Виктора Бобыренко, действовал в правовом поле. Но отошел от этичных стандартов.

«Кривонос постоянно критиковал решения президента, в том числе, касательно действий в рамках военной операции на Донбассе. Последней каплей, похоже, стали его выпады по поводу высказывания Зеленского о мобилизации всех мужчин и женщин в случае нападения России. Было видно, что верховный главнокомандующий не в теме, не понимает, что нельзя мобилизовать необученных людей. И Кривонос на это явно указал, - отмечает эксперт. - Фактически высмеял позицию президента. А потом в одном из недавних интервью прошелся еще и по Арестовичу (заявил, что внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович якобы завел группу на минное поле – ред.). Вот и последовала реакция… С одной стороны, таким образом Кривонос очень хорошо для себя ушел из условной команды Зеленского. И возможно, будет много подобных случаев, когда, чтобы не зашквариваться с этой «командой», не комкать свою биографию, люди будут уходить таким образом... С другой стороны, Зеленский в очередной раз доказал, что он болезненно обидчивый. Может действовать на эмоциях. Ему главное - такую эмоцию подсунуть. И этим явно будут пользоваться… Ну, а увольнение боевого генерала еще больше обрушит поддержу Зеленского, особенно в армии».

Автор: Андрей Питонов