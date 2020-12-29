Зеленский после срочного собрания СНБО принял решение по Тупицкому (документ)

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом на два месяца отстранил от выполнения служебных обязанностей главу КСУ Александра Тупицкого.

Об этом сообщается на сайте украинского лидера 29 декабря.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - объяснил свое решение Зеленский в ходе срочного заседания СНБО.

Отметим, что во вторник, 29 декабря, прошло срочное заседание Совета безопасности и обороны Украины в связи с дальнейшими действиями в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Среди прочего, об этом сообщал на своем Telegram-канале нардеп Сергей Лещенко.

Напомним, Офис генерального прокурора в понедельник, 28 декабря направил по почте уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому за его неявку в понедельник на процессуальные действия. Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца.