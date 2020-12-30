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Среда, 30.12.2020
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"Ой, не слышит президент": кадровые решения Зеленского вызвали гнев и шутки украинцев

"Ой, не слышит президент": кадровые решения Зеленского вызвали гнев и шутки украинцев
08:08 Сегодня Телеграф

В Украине резко отреагировали на кадровые решения президента Владимира Зеленского, который во вторник, 29 декабря, отстранил от должности на два месяца главу КСУ Александра Тупицкого и уволил Сергея Кривоноза с должности заместителя секретаря СНБО.

"Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", - отреагировали на увольнение Тупицкого на официальном сайте Конституционного суда Украины.

Там уточняется, что в связи с этим, будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины.

Заявление КСУ

Поблагодарил президента "за рождественский подарок" на своей странице в Facebook и генерал Сергей Кривонос.

"На сайте президента Украины появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно освободить человека от должности, но человека с человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", - написал он.

Не стали скрывать своего возмущения из-за кадровых "рокировок" Зеленского и пользователи, припомнив скандал с участием зама главы Офиса президента Олега Татарова.

Некоторые назвали решения президента не иначе как "политическим произволом".

В сети предположили, что причиной увольнения Кривоноса стала именно его критика инициативы Зеленского про массовую мобилизацию в Украине, которая коснется как мужчин, так и женщин в случае нападения России со стороны Крыма.

 

Также не обошлось и бех мемов по этому поводу.

 

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский назначил новым генеральным директором "Укроборонпрома" руководителя Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Александр Тупицкий.

Автор:

Телеграф
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