"Ой, не слышит президент": кадровые решения Зеленского вызвали гнев и шутки украинцев

В Украине резко отреагировали на кадровые решения президента Владимира Зеленского, который во вторник, 29 декабря, отстранил от должности на два месяца главу КСУ Александра Тупицкого и уволил Сергея Кривоноза с должности заместителя секретаря СНБО.
"Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", - отреагировали на увольнение Тупицкого на официальном сайте Конституционного суда Украины.
Там уточняется, что в связи с этим, будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины.
Поблагодарил президента "за рождественский подарок" на своей странице в Facebook и генерал Сергей Кривонос.
"На сайте президента Украины появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно освободить человека от должности, но человека с человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", - написал он.
Не стали скрывать своего возмущения из-за кадровых "рокировок" Зеленского и пользователи, припомнив скандал с участием зама главы Офиса президента Олега Татарова.
Некоторые назвали решения президента не иначе как "политическим произволом".
В сети предположили, что причиной увольнения Кривоноса стала именно его критика инициативы Зеленского про массовую мобилизацию в Украине, которая коснется как мужчин, так и женщин в случае нападения России со стороны Крыма.
Кривоноса звільнили лише за те, що сказав правду. Що клоун хоче послати у м'ясорубку жінок та дітей, які поняття не мають, що таке зброя. А Татарова, який отримав підозру від НАБУ не звільнив. Що можна сказати? Це просто маленьке, кульгаве, закомплексоване мчо.
— Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) December 29, 2020
Также не обошлось и бех мемов по этому поводу.
Звільненя Кривоноса виглядає так. pic.twitter.com/cLkWsLZSNf
— Евгений (@tsaritsenko) December 30, 2020
Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский назначил новым генеральным директором "Укроборонпрома" руководителя Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева.