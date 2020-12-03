Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома": что о нем нужно знать

Президент Владимир Зеленский назначил новым генеральным директором "Укроборонпрома" руководителя Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

"Сегодня соответствующими Указами Президента Украины Владимира Зеленского меня освобождили от должности председателя Херсонской областной государственной администрации и назначили генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - написал у себя на странице в Facebook Юрий Гусев.

Юрий Гусев - родился 15 ноября 1979 года в Житомирской области. Гусев кандидат экономических наук и доктор богословских наук. Возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию с 13 июля 2019 года. Член партии "Слуга народа". В 2014-2016 занимал должность заместителя министра обороны.

Юрий Гусев возглавляет общественное объединение "Землячество Херсонщины". В совет объединения входят глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, его замиститель Евгений Рищук и помощник нардепа Игорь Павловский, - все они проходят подозреваемыми в деле о заказе убийства Екатерины Гандзюк в Херсоне.

Юрий Гусев опровергает какую-либо связь с ними.

"С Мангером, Гордеевым и Рищуком я знаком. Близких отношений нет. Они являются членами организации так же, как и я".

Напомним, 6 октября президент Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора "Укроборонпрома". Другим указом Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности главы концерна "Укроборонпрома".