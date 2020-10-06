Зеленский уволил Абромавичуса: кто теперь будет руководить «Укроборонпромом»

На должности главы госконцерна Абромавичус продержался чуть больше года.

Президент Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора Укроборонпрома (Абромавичус возглавлял концерн с 30 августа 2019 года. - Авт.). Соответствующий указ появился на сайте президента 6 октября.

Также появился указ о назначении временного руководителя госконцерна. Исполнять обязанности главы Укроборонпрома Зеленский поручил Игорю Фоменко.

В прошлом Фоменко занимал руководящий пост на Луганском патронном заводе. Работал в Холдинговой компании АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group. С 2019 года был заместителем Абромавичуса по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике в Укроборонпроме.

Игорь Фоменко, фото: Укроборонпром

Стоит отметить, что о возможности увольнения Абрамавичус заявлял еще в июле нынешнего года. Тогда послы стран G7 обнародовали совместное заявление, в котором напомнили Украине, что новый руководитель концерна должен продолжать реформирование УОП.