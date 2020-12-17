Вероятно, Кернес умер не сегодня, а Аваков уже берет Харьков под свой контроль - источник

Что значит для Харькова смерть городского головы Геннадия Кернеса, о которой стало известно в четверг? Действительно ли его не стало лишь сейчас? Кто может попытаться «взять Харьков»? И правда ли, что это уже делает глава МВД Арсен Аваков, который был председателем Харьковской ОГА (2005-2010)? Ситуацию для «Телеграфа» проанализировал харьковчанин, политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук.

«Прежде всего - искренние соболезнования семье Геннадия Кернеса и всему нашему городу. При всей неоднозначности фигуры Кернеса - это был лучший мэр Харькова. Уверен, со мной многие согласятся - и харьковачне и эксперты, - отмечает Никита Трачук. - Для Харькова это точно большая потеря. Один мой коллега даже сравнил смерть Кернеса для Харькова со смертью Сталина в СССР. Только в масштабах нашего города».

Эксперт не верит, что Кернес умер еще в ноябре, но допускает, что мэра не стало несколько дней назад.

«Сегодня утром абсолютно синхронно все ближайшие сподвижники Кернеса (Терехов, Фукс, Чернов), его семья (жена, приемный сын, родной сын) с разницей в минуты написали соболезнующие посты с инфой о его смерти. Это дает повод думать, что умер он всё же не сейчас. Возможно, несколько дней назад. Но решались определенные организационные вопросы», - размышляет политолог.

По его словам, сейчас в Харьков и регион однозначно заходят люди Авакова.

«По инсайдерское информации, которой я располагаю, на недавнем совещании у Зеленского было сказано, что Харьков и регион переходят под контроль группы Авакова. Думаю, уже есть определенно рода договор между нынешней харьковской властью, Офисом президента и группой Авакова. Такой себе триумвират, - подчеркивает Никита Трачук. - Нынешней секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов (теперь – и.о. городского головы) через Игоря Котвицкого (бизнесмен и политик, экс-нардеп, человек из окружения Авакова) восстановил связи с Аваковым. То, что определенные договоренности есть, показывает и недавнее голосование за председателя Харьковского облсовета. Многих тогда буквально через колено ломали. В итоге из Киева, думаю, через Авакова, назначили депутата от партии «Слуга народа» Артура Товмасяна. А главой Харьковской ОГА недавно стала Айна Тимчук, также имеющая отношение к бессменному с 2014-го министру внутренних дел. Всё это свидетельствует, что наш регион переходит под влияние группы Авакова, его людей. Не буду утверждать, хорошо это или плохо. Но это - факт. И точно сулит большие перемены».

По мнению эксперта, главные риски – потеря стабильности, управляемости во время передачи власти от одной команды к другой.

«Вертикаль, которую выстроил Кернес, начинает качаться и рушиться. Всй начались после того, как стало ясно, что со здоровьем у мэра – большие проблемы. Сейчас же процессы усилились, - говорит Никита Трачук. – Не исключена дестабилизация города, начало большого дерибана. А в Харькове, поверьте, есть что дерибанить. Городской бюджет в 16 миллиардов, к примеру».

По закону – должны состоятся новые выборы. Вопрос в том – когда.

«Пойдет ли на это группа Авакова, с которой, похоже, уже аффилированна группа Терехова из "Блока Кернеса - Успешный Харьков"? Смогут ли удержаться от войны все против всех? Как житель города - надеюсь на преемственность власти, на сохранение стабильности той вертикали, которая была выстроена Кернесом. Она не идеальна, но при всех ее недостатках, была одной из лучших хозяйственных систем местной власти в Украине, - подчеркивает Никита Трачук. - Не хотелось бы, чтобы Харьков превратился в Киев, где о масштабах коррупции и дерибана ходят легенды, а группы влияния раздирают город».

Автор: Андрей Питонов