В сети спорят, кто займет место Кернеса в Харькове

Утро четверга, 17 декабря, началось с прискорбной новости - от осложнений коронавируса скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Эта информация подняла обсуждение в сети. Украинцы решают, кто теперь главный в Харьковском горсовете.

Украинский блогер и журналист Роман Шрайк считает, что рулить будет секретарь горсовета, права рука Кернеса Игорь Терехов.

При чем его "правление" может затянуться надолго: "Практика Луцка показывает, что это может тянуться годами".

У журналиста Дмитрия Качуры на этот счет другие мысли.

Ходят слухи, что Игорь Терехов приближен к главе МВД. Таким образом, ключевой персоной в Харькове и области и де-факто мэром города становится Арсен Аваков.

"Гепа - всё, если Фукс не врет. Теперь Арсен Борисович в Харькове нарулит", - написал журналист.