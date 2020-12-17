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В сети спорят, кто займет место Кернеса в Харькове

В сети спорят, кто займет место Кернеса в Харькове
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Утро четверга, 17 декабря, началось с прискорбной новости - от осложнений коронавируса скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Эта информация подняла обсуждение в сети. Украинцы решают, кто теперь главный в Харьковском горсовете.

Украинский блогер и журналист Роман Шрайк считает, что рулить будет секретарь горсовета, права рука Кернеса Игорь Терехов.

При чем его "правление" может затянуться надолго: "Практика Луцка показывает, что это может тянуться годами".

Кто будет "рулить" в Харькове после Кернеса: появилось объяснение

У журналиста Дмитрия Качуры на этот счет другие мысли.

Ходят слухи, что Игорь Терехов приближен к главе МВД. Таким образом, ключевой персоной в Харькове и области и де-факто мэром города становится Арсен Аваков. 

"Гепа - всё, если Фукс не врет. Теперь Арсен Борисович в Харькове нарулит", - написал журналист.

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Все по теме:

Арсен Аваков, Игорь Терехов, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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