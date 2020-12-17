Каким был Кернес в лучшие времена и в болезни: украинцы делятся архивными фото

17 декабря умер мэр Харькова Геннадий Кернес. В ответ на это многие украинцы решили поделиться архивными фото с ним.

Фото размещает в сториз на своей странице в Инстаграм жена Кернеса Оксана Гайсинская.

Харьковчане выражают соболезнования семье Кернеса и делятся теплыми воспоминаниями о нем.

Стоит отметить, что при жизни Кернес практически никогда не отказывал горожанам в совместных фото. Поэтому в сети выкладывают бесчисленные фото Кернеса в разные годы его жизни и делятся своими впечатлениями от встреч с ним.

Стоит напомнить, что Геннадия Кернеса последний раз видели на публике еще 23 августа в Харькове на день города.

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