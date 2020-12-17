В реакции Офиса Зеленского на смерть Кернеса нашли интересный момент

Утром четверга, 17 декабря, сообщили о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса от осложнений коронавируса COVID-19. На эту новость отреагировали в Офисе президента Украины. Ведомство опубликовало соболезнования в связи со смертью Кернеса, но начало их со слов, что отношение к политику в Украине "неоднозначное".

В комментариях под постом поднялась буря обсуждений.

Кто-то защищал умершего мэра: "Царство Небесное Кернесу! Он был прекрасным мэром и любил свой город!", "По крайней мере в Харькове "мосты не уставали, фонари на машины не падали на новых мостах, а дети на четвереньках до школы/домой не лазили". Просто всем остальным завидно, не всем так повезло с мэром", "Зато к вам отношение в обществе уже однозначное".

Но было и множество негативных комментариев.

"Обеспечить как Кернес? То есть договариваться с русскими, с ворами, бандитами, крышевать коррупцию и возглавлять ее. Это такой вам мэр надо? Позор! Вы так же как и он, поэтому все понятно!", "Может главное сейчас для Украины, чтобы новый мэр Харькова как раз не был таким же сепаром, которым был Кернес?", "Из-за таких как он у нас война", - пишут пользователи.

"Вряд ли это те слова, которые в этот день хотели бы услышать родные и близкие Геннадия Адольфовича", - пишет Telegram-канал Труха Харьков.

В сети считают, что таким образом на Банковой хотели избежать критики со стороны патриотов. Общественный деятель Александр Клименко в своем Telegram-канале осудил пресс-службу ОПУ.

"Наверное, это такой предохранитель, чтобы "патриоты" не подняли шума. Не переживайте, господа чиновники, "патриоты" и так вытирают о вас ноги", - говорит он.

Клименко считает, что "чтобы заикаться о каком-то неоднозначном отношении, надо по крайней мере иметь на это моральное право". Для того, чтобы делать такие заявления, говорит он, нужно "сделать по всей стране ситуацию с порядком и развитием не хуже, чем в Харькове при Кернесе".