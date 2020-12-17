Правая рука Кернеса назвал сроки прощания с мэром Харькова (видео)

Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер в результате коронавируса, ориентировочно состоится либо в понедельник, либо во вторник. Все зависит от того, как немецкие власти все оформят.
Об этом в эфире на телеканале ZIK заявил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.
Первый заместитель мэра Харькова рассказал, что сегодня в 14:00 он будет проводить большое совещание по организации похорон городского головы Харькова Геннадия Кернеса.
"Могу вам сказать, что похороны ориентировочно состоится либо в понедельник, либо во вторник. Все зависит от того, как немецкие власти все оформит", - сказал Игорь Терехов.
Он добавил, что смерть Кернеса - большая потеря для Харькова и огромное горе для него лично.
"Это человек действительно с большой буквы, которая возвеличила Харьков", - добавил Игорь Терехов.
Добавим, что по информации из Харьковского горсовета, в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе.
Напомним, что 11 декабря сообщалось, что состояние Кернеса резко ухудшилось: у него отказали обе почки.