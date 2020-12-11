У Кернеса отказали почки

У городского главы Харькова Геннадия Кернеса отказали обе почки.

Об этом сообщает "Суспільне".

"По состоянию на сегодняшний день у него две почки неработающие. Я не знаю сегодня или вчера (отказала вторя почка, - ред.)", - сказал спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, Кернес сейчас находится на гемодиализе. Врачи пока не дают прогнозы относительно работы почек.

Напомним, еще 16 сентября мэру Харькова пришлось покинуть Украину в связи с ухудшением здоровья.

В то же время Кернесу удалось победить на выборах 25 октября.

Его сын Даниил Привалов ранее сообщал, что его отец вернется в Харьков до Нового Года.

2 декабря городской совет Харькова собрался на первую сессию, чтобы изменить регламент работы. Кернеса не ней не было.