Стало известно о смерти Кернеса

Ночью четверга, 17 декабря, в немецкой клинике "Шарите" умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.

Об этом сообщил близкий друг семьи мэра города Павел Фукс.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, последствия коронавирусного заболевания дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма.

Напомним, что последний раз Кернеса видели на публике в Харькове на день города 23 августа 2020 года.

Несколько дней назад сообщалось, что у Геннадия Кернеса отказали обе почки.