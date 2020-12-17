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Стало известно о смерти Кернеса

Стало известно о смерти Кернеса
09:26 Сегодня Телеграф

Ночью четверга, 17 декабря, в немецкой клинике "Шарите" умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.

Об этом сообщил близкий друг семьи мэра города Павел Фукс.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, последствия коронавирусного заболевания дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма.

Напомним, что последний раз Кернеса видели на публике в Харькове на день города 23 августа 2020 года.

Несколько дней назад сообщалось, что у Геннадия Кернеса отказали обе почки

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Харьков, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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