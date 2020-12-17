"Больно очень": смерть Геннадия Кернеса прокомментировала его жена

В четверг, 17 декабря, от осложнений коронавируса COVID-19 скончался голова Харьковской горсовета Геннадий Кернес.

Эту информацию подтвердила жена погибшего Оксана Гайсинская, которая все время находилась с ним в немецкой клинике "Шарите".

"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим.. Больно очень", - написала супруга политика в своем Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

Отметим, что 11 декабря сообщалось, что состояние Кернеса резко ухудшилось: у него отказали обе почки.

Последний раз на публике Геннадий Кернес появлялся последний раз на день города 23 августа 2020 года.