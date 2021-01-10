Канцелярия с амбициями: ждать ли кадровых чисток в Офисе президента?

Политический эксперт Евгений Магда оценил для издания «Телеграф» эффективность работы Офиса президента Украины (ОПУ) в 2020 году. И спрогнозировал, стоит ли ожидать кадровых изменений.

«Говоря об оценке работы Офиса президента Украины, не лишним будет напомнить, что это – канцелярия главы государства. Конституционных полномочий у него нет, а амбиции присутствуют», - подчеркивает политэксперт.

Он напоминает, что в начале 2020 года (в феврале) сменился глава ОПУ. На смену Андрею Богдану пришел Андрей Ермак.

«Он стремится создать себе образ «продюсера главы государства», не без личных успехов, при этом сосредотачиваясь на вопросах безопасности и международных отношений», - отмечает Евгений Магда.

Эксперт обращает внимание, что заместитель Андрея Ермака - Сергей Трофимов фактически провалил кампанию «Слуги народа» на местных выборах. А еще один заместитель, Кирилл Тимошенко, сосредоточился на имиджевом проекте «Большая стройка».

«Постепенное осыпание монобольшинства свидетельствует о падении эффективности коммуникаций по линии Банковая - парламент, сохранение которых является, на мой взгляд, ключевым заданием ОПУ. Но там на ключевых должностях работают преимущественно люди, лично преданные Зеленскому. Поэтому ожидать резких кадровых изменений не приходится, - прогнозирует Евгений Магда. - Увольнение Трофимова – исключение, лишь подтверждающее правило».

Политолог Олеся Яхно высказала «Телеграфу» мнение, что Зеленского держат в неведении, а Ермак увеличивает свою силу.

Автор: Андрей Питонов