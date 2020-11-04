Зеленский уволил близкого друга, но тут же нашел ему новую должность

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован на сайт ОПУ.

В то же время, Трофимов назначен советником президента.

"Телеграф" ранее писал, что Трофимов - давний и близкий друг семьи президента. Сейчас у него конфликт с главой ОПУ Андреем Ермаком. На Банковой Трофимов отвечал за региональную политику.

Слухи о его увольнении начали ходить примерно за неделю до местных выборов. Причиной увольнения как раз называли плохие отношения с Ермаком. Издание Новое Время писало, что кроме Трофимова "на выход" могут попросить заместителя Ермака Юлию Ковалив. Последняя недавно заболела коронавирусом.

В команду президента якобы может вернуться Тимофей Милованов. В поддержку этих слухов может свидетельствовать тот факт, что в понедельник, 2 ноября, в програме "Свобода слова" на ICTV Милованов был приглашен в качестве "эксперта", он всячески поддерживал позицию президента.

Эфир многие эксперты сочли "теплой ванной" для Зеленского, а участие в нем Милованова может служить свидетельством, что тот снова получил "зеленый свет" и сотрудничает с Зе-командой.

Автор: Ярослав Жаренов