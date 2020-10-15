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Стало известно о конфликте Ермака с близким другом Зеленского в ОП

Стало известно о конфликте Ермака с близким другом Зеленского в ОП
13:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Офисе президента развивается противостояние между главой Андреем Ермаком и его первым заместителем Сергеем Трофимовым – давним другом семьи Владимира Зеленского и бывшим исполнительным продюсером студии «Квартал 95». Кто кого – пока вопрос открытый.

На Банковой конфликт между Андреем Ермаком и Сергеем Трофимовым не единственный, но самый заметный. Причем не заладились отношения у руководителя ОП и его зама с самого начала совместной работы.

«Первой ласточкой» стало, по мнению журналистов «Украинской правды», заявление Сергея Трофимова в одном из интервью о том, что он не против стать преемником Ермака. В том же материале он отметил, что скандальные «пленки Ермака», на которых якобы брат главы Офиса президента раздает государственные должности за деньги, стали ощутимым ударом для Владимира Зеленского.

В свою очередь Андрей Ермак болезненно отреагировал на откровения своего подчиненного, и, по крайней мере в личных беседах, «раздраженно и подчеркнуто с насмешкой отзывался об этом интервью Трофимова».

Но сейчас у главы Офиса президента появился более серьезный аргумент для недовольства первым заместителем – его просчеты в осуществлении региональной политики накануне местных выборов. Недовольство действиями подчиненного Андрея Ермака озвучил Михаил Подоляк, который с его подачи отвечает в Офисе за медийное направление. Суть претензий в том, что в условиях децентрализации позиции губернаторов на местах ослабли, и в компетенции Сергея Трофимова было содействовать им в выполнении своих полномочий.

Пока прямого ответа журналистам, воспользуется ли Андрей Ермак этой возможностью для увольнения неугодного зама, глава ОП не дал. А ближайшее окружение говорит, что Сергей Трофимов остается на своем посту только благодаря тому, что является человеком Зеленского.

Ранее "Телеграф" раскрыл подробности ещё один конфликта в Офисе президента между Андреем Ермаком и министром МВД Арсеном Аваковым.

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Все по теме:

Конфликт, Сергей Трофимов, Андрей Ермак, Офис Президента, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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