Новые лица закончились: пойдет ли Зеленский на смену премьера и кто может сесть в кресло Шмыгаля

Последние события (проваленные борьба с пандемией и местные выборы, тонущая экономика, клинч с Конституционным судом) показывают, что в центральной власти, мягко говоря, не все хорошо… В околополитических кругах даже стали обсуждать, что, возможно, стране нужен крепкий премьер, который может сбалансировать ситуацию и найти выход из непростого положения. Звучат даже определенные фамилии, в том числе представителей «старой гвардии». Кто, когда и почему может стать новым премьером? Ждать ли этой смены уже в ближайшее время? А если не этой – то какой? Разбирался "Телеграф".

Политтехнолог Олег Постернак считает, что разговоры о новом премьере, переформатировании коалиции и досрочных парламентских выборах "надуманы и притянуты за уши".

"С одной стороны, на данный период нет ни одного правового основания для этого. С другой стороны, неутешительный результат местных выборов для Зеленского и партии "Слуга народа", конфликт с Конституционным судом, усиление влияния олигархических групп внутри монобольшинства - заставляют говорить о грядущей кадровой ротации Кабмина и его главы Дениса Шмыгаля».

По мнению эксперта, разговор о сильном премьере в этой связи воспринимается как способ перекрыть ошибки нынешнего президента и монобольшинства компетентным Кабмином. Особенно - в условиях нарастания негативных тенденций в экономике и затормозившегося бюджетного процесса.

«По моему мнению, наиболее эффективным премьером могла бы стать Юлия Тимошенко, – говорит Олег Постернак. – Наличие команды, программы действий, международных связей, равноудаленность от всех промышленно-финансовых групп позволила бы сбалансировать систему государственного администрирования в опытных руках».

Политтехнолог считает, что коалиция «Слуги народа» и «Батькивщины» также позволила бы нивелировать влияние олигархических групп внутри пропрезидентской фракции.

«Союз Зеленского и Тимошенко мог бы стать противовесом для олигархизации политики, в особенности - желания Коломойского заполучить должность премьера для своего ставленника, – продолжает Олег Постернак. – Всё чаще звучат мнения, что им мог бы стать Игорь Палица (давний соратник Игоря Коломойского и кум министра здравоохранения Максима Степанова - ред.). Однако, на этих местных выборах "За майбутнє" не продемонстрировала ожидаемого взлета как всеукраинской партии. Хоть одноименная фракция последние месяцы существенно нарастила влияние на парламентские расклады».

Неплохим вариантом для кандидатуры премьера являлся бы, по мнению эксперта, и бывший вице-премьер-министр и министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Предположительно, это наиболее выгодный для Зеленского вариант, так как Тигипко мог бы отказаться от дальнейших политических амбиций, – отмечает политтехнолог. – Впрочем, все мы понимаем: кто бы ни стал сейчас "сильным премьером", он может рассматриваться как будущий президент. Ситуация может напоминать расклад "президент Кравчук - премьер Кучма" или " президент Кучма - премьер Ющенко", когда впоследствии премьер становился потенциальным президентом».

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что назревающий конституционный кризис может плохо закончится для президента и всей государственной системы. При этом, по мнению Сергея Быкова, менять премьера в ближайшее время не будут.

"Для этого элементарно нет голосов", – поясняет эксперт. При этом Быков добавил, что назревают изменения в Офисе президента.

Аналитика, политолога, кандидата политических наук Олесю Яхно мы расспросили также о том, не замечает ли она тенденции с назначением Зеленским на определенные должности людей, которые работали во время каденции Порошенко или поддерживали его. Тот же военный обозреватель Алексей Арестович, жестко критиковавший Зеленского и поддерживавший его предшественника, за последний месяц "резко переобулся" и стал спикером украинской делегации в ТКГ. Кроме того, в политикуме все чаще звучат фамилии экс-премьеров времен президентсва Порошенко - Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка. Последний после длительной паузы стал не редко появляться на каналах "Украина" и "Украина24", принадлежащих олигарху Ринату Ахметову. У Ахметова, как известно, сейчас неплохие отношения с президентом. О чем могут говорить эти факты и ждать ли кадровых ротаций в правительстве? Слово – Олесе Яхно.

«Я бы не связывала все эти факты воедино. Не вижу, чтобы была именно тенденция назначения во власть людей, которые работали в соответствующих структурах во время каденции Порошенко, – отмечает аналитик. – Что касается Арестовича, то он в разное время занимал разные позиции. Так что я бы не говорила о его однозначной поддержке прошлой власти.

Олеся Яхно согласна с тем, что Яценюк и Гройсман – частые гости на каналах Ахметова, особенно на шоу "Свобода слова" Савика Шустера. Но это, по ее мнению, давняя тенденция.

«Они начали появляться у того же Шустера почти сразу после того, как его проект запустили на канале Ахметова. И я бы не связывала происходящее с возможностью их назначения на какие-то ответственные должности. В шоу происходит нормальная дискуссия касательно, в том числе, новой власти. К которой накопилось немало вопросов. И логично звать туда прошлых премьеров, – считает эксперт. – К тому же, очевидно, что у Гройсмана и Яценюка как у молодых политиков есть амбиции. И вопрос времени, когда кто-то из них актуализируется в политике. Если брать местные выборы, то Гройсман уже подтвердил свое влияние в Виннице. А тот же Яценюк, несмотря на непростое отношение к нему внутри Украины (весь негатив за резкое повышении тарифов, другие непопулярные шаги, на которые Украины должна была идти в 2014-2015 гг, упал на него, бывшего тогда главной правительства), у него сохранились хорошие отношения с нашими международными партнерами. И в этом смысле перспективы у него есть. Почему бы Ахметову не работать на будущее?».

Аналитик не исключает, что на следующие парламентские выборы у Гройсмана и Яценюка будут какие-то проекты.

«Почему бы Ахметову их не показывать? Тем более, что они напрямую не критикуют Зеленского, – отмечает Олеся Яхно. – Так что назначение Арестовича и появление Яценюка и Гройсмана на каналах Ахметова я бы не связывала единый процесс. Скорее – в параллельные процессы, которые проходят одновременно и не направлены против позиции Ахметова по поддержке Зеленского».

По словам политолога, Кабмин может ждать полное переформатирование, однако с большей вероятностью будет заменена часть министров.

«Напомню, что программа правительства так и не была утверждена парламентом. Сейчас удобно свалить на Кабмин вину за экономически и не только проблемы. С 1 ноября повышаются цены на газ для населения. Экономические прогнозы различаются лишь степенью падения ВВП. На каком-то этапе Офису президента будет соблазнительно всё свалить на правительство («это всё они»), чтобы избежать имиджевых потерь для Зеленского. Но вряд ли это случится прямо сейчас, – говорит Олеся Яхно. – Даже если у Зеленсого этого хотят (а таких планов, как мне кажется, в данный момент нет) – время не подходящее. И так идет достаточно большая критика со стороны Запада касательно ситуации с антикоррупционными органами, в том числе – резонансных решений КСУ. Раздаются мнения о возможной приостановке безвиза, о еще больших проблемах с получением кредита МВФ (с которым и так не всё просто). На этом фоне менять Кабмин с точки зрения логики власти – вряд ли уместно».

По мнению аналитика, даже если в окружении президента задумываются об этом «на потом», пока никто кандидатов в новые премьеры не обсуждает. А вот отдельных министров поменять могут. Тут уж – вопрос интересов разных групп влияния.

«Надо посмотреть, что будет происходить в парламенте с законопроектом Зеленского касательно КСУ, с проектом госбюджета а 2021 год. Если монобольшинство будет сыпаться и нужно будет искать возможности его сохранить или создавать новую коалицию, может быть большое переформатирование конструкций – и на уровне парламента (спикер и все остальные), и на уровне правительства. И там уж новые комбинации будут выстраиваться в зависимости от того, кто войдет в коалицию или на каких условиях сохранится монобольшинство», – считает Олеся Яхно.

Автор: Андрей Питонов