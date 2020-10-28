Ждать ли досрочных выборов в Раду и распадется ли монобольшинство?

В Украине подводят итоги местных выборов. Какое будущее у монобольшинства? Увидим ли мы новую коалицию? Какова вероятность досрочных парламентских и президентских выборов? "Телеграф" вместе с экспертами проанализировал ситуацию и построил несколько неожиданных прогнозов.

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает, что даже до окончательных итогов понятно - партия власти потерпела поражение, а где-то и вообще фиаско.

«В среднем лишь 10% поддержки по стране на местных выборах после поддержи в 40% партии на парламентских и более 70% Зеленского – на президентских. Это, конечно, провал, – уверен политолог. – Причем провал, спустя чуть больше года после былого триумфа. При этом Зеленский лично агитировал за «Слугу народа», делал предвыборный тур. Правда, нельзя говорить, что и оппозиция выиграла. Скорее мы получили опасный момент, когда укрепились местные политпартии регионального уровня. В целом по Украине нет явного победителя. Но есть проигравший – партия власти».

Виталий Бала напоминает, что Зеленский и "Слуга народа" ранее оправдывали свои действия, даже идущие вразрез с действующим законодательством, тем, что опираются в своих решениях на массовую поддержку граждан. Теперь ее нет.

«После подведения окончательных результатов, включая второй тур, можно будет говорить, что большинство политсил (кроме разве что "слуг") будут заинтересованы в проведении досрочных выборов в Верховную Раду. С точки зрения самосохранения, партии власти, возможно, стоило бы идти на это. Она всё еще может иметь неплохой результат. Зато коалиция будет общая, можно будет на кого-то еще перекладывать ответственность. Особенно это было бы удобно президенту», – считает политолог.

Еще один вариант – формирование коалиции в парламенте этого созыва. Опять же, чтобы с кем-то разделить ответственность, а не брать весь негатив на себя.

Виталий Бала не исключает, что на определенных условиях "Слуга народа" могла бы скооперироваться с депутатскими группами «За майбутнє» и «Довіра», которые не раз уже были ситуативными союзниками Зе-команды.

«Вопрос - как будет действовать президент. Учитывая его непрофессионализм и некомпетентность, решение может формировать его ближайшее окружение. Но попытка сохранить монобольшинство (чего хотят некоторые люди из окружения Зеленского, боясь по итогам досрочных выборов вовсе лишиться власти) может закончиться столь же «успешно», сколь местные выборы для "слуг", – считает Виталий Бала.

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян уверен, что по итогам местных выборов возросли шансы не только внеочередных парламентских выборов, но и перестановок в Кабмине.

«Ревизия конструкции власти после этих выборов состоится в любом случае, – поясняет эксперт. – Уровень влиятельности различных групп перераспределился, карты за столом перерозданы – начинается новая игра. Условный нулевой тур будущих парламентских и президентских выборов, которые в определенный момент нас ждут».

Олег Саакян обращает внимание, что "слуг народа" расшатывают с разных сторон. По его мнению, одним из ключевых индикаторов, который покажет – ждать ли внеочередных выборов – будут изменения в Кабмине. А именно - полная его отставка или частичная смена министров.

«В зависимости от того, люди из каких групп зайдут в новый Кабмин, кто станет премьером, станет ясно, насколько ситуация с возможными внеочередными парламентскими выборами тревожит президента. И какой - плохой или очень плохой сценарий он выберет, – подчеркивает эксперт. – Многое будет зависеть и от эпидемологической ситуации. Она может изменить политический ландшафт Украины до неузнаваемости, обнулить многие карты, имеющиеся сейчас на руках политических элит. Эпидемия способна кардинально изменить и социальную и экономическую ситуацию, приведя к новой электоральной картографии», – прогнозирует политолог.

Руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко не думает, что местные выборы каким-то образом повлияют на фракцию «Слуга народа» и монобольшинство в Раде.

«Это - разные плоскости и измерения политической жизни, – поясняет Кость Бондаренко. – Да, оппоненты попытаются подменить понятия и говорить о том, что «слуги» и Зеленский потеряли легитимность. Но это - не более, чем пропаганда. Я не вижу опасности для монобольшинства».

Комментируя слухи, что из фракции "Слуга народа" выйдут люди Коломойского, эксперт отметил, что это не сделает погоду.

«Теоретически, в "Слугу народа" могут войти представители внефракционных или одной из групп (например, «Довіра»). К тому же, выйти из фракции могут только мажоритарщики - списочники просто потеряют мандаты (казус Томенко и Фирсова никто не отменял). Поэтому я не вижу повода для пессимизма по поводу будущего Рады, – подчеркивает Кость Бондаренко. – Зеленский и дальше контролирует власть в центре, а на региональном уровне будет выстраивать отношения с элитами, исходя из расстановки сил в советах по результатам выборов».

Ранее "Телеграф" объяснил, почему "фишечки" Зеленского на местных выборах не принесли результата.

Автор: Андрей Питонов