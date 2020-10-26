Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине

В воскресенье вечером опубликованы результаты экзитполов местных выборов в Украине. Давайте вместе проанализируем итоги выборов.

1. Мэры городов остаются на своих местах. В крупнейших городах - Киев, Харьков, Днепр, Львов, Черкассы, Одесса, Мариуполь - у руля, вероятнее всего, остаются действующие мэры.

Показательны три истории: Анатолий Бондаренко из Черкасс, у которого был открытый конфликт с президентом, набрал более 30% голосов. Геннадий Кернес, который сильно болен и давно не появляется на публике, набирает практически 60% голосов! Невероятно.

Ну и Виталий Кличко, которого так сильно хотели сместить люди из Офиса президента, остается в кресле еще на 5 лет и заводит в Киевсовет большое количество своих депутатов. А это значит, что конфликт центральной и местной власти будет продолжаться.

2. "Слуги народа" пролетают, как Верещук с зонтиком.

Практически по всей стране кандидаты от "Слуги народа" занимают даже не второе место. "Панімер" Ирина Верещук, согласно экзитполам, занимает 3-4 позицию, Олег Филимонов - 3 позиция, Алексей Кучер - аналогично. Во Львове кандидат от "слуг" и вовсе занимает примерно 8 место, а в горсовете не будет ни единого депутата от партии Владимира Зеленского. Спасательным кругом для Зеленского могут стать результаты в Ужгороде и Кривом Роге, там кандидаты от "Слуги народа" хотя бы попадают во второй тур.

Вывод: избиратель Зеленского не испытывает того фанатического влечения к президенту и его политсиле, каким оно было год назад. Магия бренда "Слуга народа" закончилась, это очевидно. Сказалось отсутствие качественной работы партийных ячеек. По сути - партии не существует, есть только вывеска.

3. "Слуга народа" проиграла, но никто не выиграл. Это грозит новым расколом.

На выборах 25 октября 2020 года не будет одного победителя - страна снова разделилась. На юге и востоке в лидерах ОПЗЖ, а в ряде городов высокие результаты у партии Шария. В западной Украине хорошо себя показали "Голос" и "Европейская солидарность". А это значит, что нет единой общенациональной партии, которая бы пользовалась поддержкой во всех регионах Украины.

Главной угрозой такой ситуации будет являться раскол страны и рост политсил с пророссийской идеологией. Очень скоро на росТВ будут выступать украинские депутаты разного калибра и озвучивать нужные Кремлю тезисы. Такая тактика неоднократно использована с европейскими политиками, которых спонсирует Москва. "В Украине призвали возобновить подачу воды в Крым", "Украинский депутат призвал Киев к прямым переговорам с Донецком и Луганском" и прочие заголовки будут все чаще появляться в новостной ленте.

Россия продолжит свою агрессию и будет опираться как раз на таких представителей местной власти. Насколько Владимир Зеленский и другие топ-чиновники смогут на то реагировать - вопрос. Решение провести парад на 30-летие Дня независимости Украины дает надежду, что не всё потеряно.

4. Монобольшинство дает трещину, но внеочередные выборы будут оттягивать до последнего

Падение рейтингов бренда "Слуги народа" приведет к перетоку в первую очередь депутатов-мажоритарщиков на сторону оппонентов. Распад "монобольшинства" заставит Арахамию и Корниенко строить мостики с другими политсилами. Вместе с тем, перетоки усилят позиции украинских олигархов в Верховной Раде. Очевидно, проще "купить" сомневающегося депутата, чем проводить целую кампанию без гарантии результата.

Результаты местных выборов станут холодным душем для Зеленского и "Слуги народа". Понимая катастрофическую потерю поддержки, Банковая теряет важный рычаг влияния на депутатов. Если ранее "непослушных" парламентариев могли пугать роспуском Верховной Рады, то сейчас идти на такой шантаж - самоубийство для Офиса президента. Даже сменить правительство или отдельных министров будет проблематично.

Оппозиция в лице ОПЗЖ и Европейской солидарности будет торпедировать внеочередные выборы, настаивая на отсутствии коалиции и указывая на разобщенность фракции "слуг". Власть же будет максимально уходить от этого, понимая, что повторить феноменальный результат 2019 никак не получится.

Главный итог: реванш далеко не призрачный, он уже стучится в окно. Мы видим, что бывшие регионалы и просто пророссийские политики имеют шанс получить высочайшие цифры на выборах. Причин много: короткая политическая память, неоправданные надежды на действующую власть и очевидные преференции, которые отдельные политики (тот же Медведчук) получили при пятом президенте. Последствий куда больше. В Кремле, думаю, аккуратно поднимут бокал шампанского сегодня. Москва играет в долгую, их план взятия Украины под контроль находится в активной фазе реализации. Расслабляться точно не время.

Автор: Ярослав Жаренов