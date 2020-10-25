Местные выборы в Украине: экзитполы онлайн

В воскресенье, 25 октября, украинцы отдают свои голоса на местных выборах депутатов и председателей городских, областных, районных, поселковых сельских советов. С самого утра в городах Украины проходят экзитполы. Избирателей опрашивают на выходе из участков.

«Телеграф» проведет онлайн-трансляцию оглашения результатов экзитполов.

Итоги проведенных в день выборов опросов подведут в 20:00, после завершения работы избирательных участков.

Результаты сразу нескольких экзитполов представит социологическая группа «Рейтинг».

Кроме того, будут представлены итоги экзитпола студии Савика Шустера.

Центральная избирательная комиссия подведет итоги дня голосования в 22:00.

Всю актуальную информацию о ходе местных выборов 25 октября читайте в материале «Телеграфа»: Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей.