Экзитпол на выборах мэра Кривого Рога: первые результаты

25 октября состоялись выборы мэра в Кривом Роге и других городах Украины. Несмотря на низкую явку, уже появились первые результаты экзитполов.

Согласно экзитполу студии Савика Шустера, больше всего набрал Юрий Вилкул из блока "Украинская перспектива" - у него 42,80%. Во второй тур с ним вероятно попадает Дмитрий Шевчик от партии "Слуга Народа" с 31,01% поддержки.

Остальные кандидаты демонстрируют примерно такие результаты:

На выборах в криворожский горсовет больше всего поддержки получила партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга Народа" и партия Вилкула, - 32,90% и 31,22% соответственно:

Все о дне местных выборов в Украине читайте в материале "Телеграфа".