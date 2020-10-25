Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей

Сегодня, 25 октября, украинцы избирают мэров своих городов, голов поселков, сел и территориальных общин, а также депутатов местных советов. Отдать свой голос за того или иного кандидата можно с 8 утра и до 20:00.

Местные выборы в этом году без преувеличения можно назвать особенными. Они проходят согласно новому избирательному законодательству. На участках украинцы получат от двух до пяти бюллетеней. Пикантности ситуации добавляет пандемия коронавируса – избирательные комиссии и участки работают в условиях карантина. Кроме того, президент Владимир Зеленский решил именно 25 октября получить от украинцев ответы на пять вопросов. Поэтому на выходе из участков избирателей будут встречать интервьюеры.

«Телеграф» следит за ходом выборов и будет сообщать о главных событиях в режиме онлайн.