Экзитпол на выборах мэра Черкасс: первые результаты

25 октября состоялись выборы мэра в Черкассах и других городах Украины. Несмотря на низкую явку, уже появились первые результаты экзитполов.

Согласно экзитполу студии Савика Шустера, больше всего набрал Анатолий Бондаренко из партии "За будущее" - у него 32,66%. Во второй тур с ним вероятно попадает Виктор Евпак от партии "Голос" с 19,84%, в то время как на третьем месте Виталий Ильченко от "Слуга народа" с 17,80%.

Остальные кандидаты демонстрируют примерно такие результаты:

На выборах в одесский горсовет больше всего поддержки получила партия "Слуга народа":

Все о дне местных выборов в Украине читайте в материале "Телеграфа".