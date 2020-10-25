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Кто выигрывает выборы мэра в Днепре: результаты экзитпола

Кто выигрывает выборы мэра в Днепре: результаты экзитпола
20:28 Сегодня Телеграф

Во второй тур выборов городского головы Днепра выходят Борис Филатов и Александр Вилкул или Загид Краснов.

Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей

Согласно экзитполу, результаты остальных кандидатов такие:

В горсовете ситуация следующая.

Данные экзитполов по Киеву читайте здесь.

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Все по теме:

Выборы, Днепр, Александр Вилкул, Местные выборы, Борис Филатов.

Автор:

Телеграф
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