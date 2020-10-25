Выборы мэра Мариуполя: появились результаты экзитпола

25 октября состоялись выборы мэра Мариуполя и других городов Украины. Несмотря на низкую явку, уже появились первые результаты экзитполов.

Согласно экзитполу группы "Рейтинг", выборы в один тур выигрывает Вадим Бойченко с поддержкой в 68,1%. Его соперник Владимир Клименко набирает только 22,8%. Остальные кандидаты демонстрируют примерно такие результаты:





На выборах в горсовет партия "Блок Вадима Бойченко" набрала 45,6% голосов:

Студия Савика Шустера опубликовала свои данные экзитпола, согласно которым Бойченко набрал 69,05%, а Клименко - 23,71%.

На выборах в горсовет, по этому экзитполу, политсила Бойченко собрала 45,96% поддержки:

Все о дне местных выборов в Украине читайте в материале "Телеграфа".