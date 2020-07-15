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Рада проголосовала за дату местных выборов в Украине

Рада проголосовала за дату местных выборов в Украине
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф
Очередные выборы в органы местного самоуправления в Украине пройдут 25 октября. За соответствующие решение проголосовала Верховная Рада.

15 июля на заседании Верховная Рада проголосовала за проведение местных выборов в воскресенье, 25 октября. Соответствующий законопроект поддержали 326 депутатов.

Согласно постановлению № 3809 на 25 октября назначаются очередные выборы депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов.

Согласно постановления местные выборы не проводятся на временно оккупированных территориях Крыма, Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей.

Постановление четко указывает, что выборы на вышеуказанных территориях назначат отдельным законом и только в случае прекращения российской агрессии и вывода всех незаконных вооруженных формирований.

Как сообщалось, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников рассказал, как будут проходить местные выборы в ОРДЛО. 

Напомним, сегодня стало известно, что народный депутат от фракции "Слуга народа" будет принимать участие в партийном праймериз по выбору кандидатуры на пост мэра Киева.

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Все по теме:

Верховная Рада, Выборы, Местные выборы.

Автор:

Телеграф
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