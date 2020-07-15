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Выборы мэра Киева: от "Слуги народа" идет еще один кандидат на праймериз

Выборы мэра Киева: от "Слуги народа" идет еще один кандидат на праймериз
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Дмитрий Гурин объявил, что будет участвовать в партийном праймериз по выбору кандидатуры на пост мэра Киева.

Об этом депутат сообщил в Facebook.

"У меня хорошая новость - я иду на праймериз мэра столицы, потому что я хочу изменить Киев и потому, что меня не устраивают все другие варианты без вариантов. Я люблю Киев, много лет занимаюсь развитием городов и территорий и хочу, чтобы от "Слуги народа" баллотировался реальный кандидат, а не удобный спарринг-партнер", - написал Гурин.

Он добавил, что ежедневно сталкивается с некомпетентностью, хочет изменить это и знает, что Киеву нужен мэр, "который будет понимать, что такое город и чего хотят горожане".

По словам Гурина, две недели тому назад киевская партийная организация "Слуги народа" разработала порядок отбора единого кандидата от партии. Как отметил депутат, это полноценная процедура - с представлением программ, дебатами, несколькими уровнями отбора и большим количеством внимания от СМИ.

"Мы разработали ее такой, чтобы все киевляне могли оценить, что реально предлагают кандидаты и есть ли среди них реальные кандидаты, а не фейки. Но выглядит так, что нас забили и никакой полноценной процедуры праймериз не будет, а будет, вместо нее, очередной конкурс красоты - и, вместо возможности выбора, мы снова получим кота в мешке. Поэтому я решил не ждать, пока объявят сбор документов для кандидатов (ибо выглядит так, что могут и не объявить) и заявить о своем решении", - отметил Гурин.

Кроме того, Гурин сообщил, что законопроект о столице в окончательной редакции сегодня выходит из профильного комитета.

Как сообщалось, согласно результатам социологического опроса компании ActiveGroup, который проводился с 30 июня по 1 июля 2020 г., если бы выборы на должность мэра Киева проходили в ближайшее время, Виталий Кличко набрал бы на них большинство голосов – 29,1%. Среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" лидируют Александр Дубинский (6,3%) и Александр Качура (6%).

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Киев, Выборы, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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